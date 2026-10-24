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Erfolgreicher Auftakt von ISAR INTELLECTUALS in München

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Foto:Pixabay

Die neu ins Leben gerufene Innnovations- und Intellectual Property-Konferenz ISAR INTELLECTUALS startete erstmals erfolgreich am 21. und 22. Oktober in München. Nach einem geselligen Get Together am Vorabend im Restaurant „Fräulein Wagner“ an der Theresienwiese trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mittelstand, Innovationsmanagement und IP-Praxis am Morgen des 22. Oktober im Loft des Münchner Künstlerhaus.

Den Auftakt der Konferenz bildete das Panel „Innovation & Wirtschaft“, das mit einer Keynote von Prof. Dr. Kathrin Möslein, Vizepräsidentin Outreach der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, eingeleitet wurde. Das Panel diskutierte anschließend engagiert zur Bedeutung von Innovation für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands.

Maja von Bomhard, Geschäftsführerin des Managed Full Service Providers SpaceNet GmbH in München gab in Panel 2 „KI als Innovationstreiber“ einen spannenden Einblick in die rasante Entwicklung von KI-Modellen und ihrer wachsenden technologischen Bedeutung . Das Panel diskutierte im Anschluss auch kontrovers die bestehenden und gegebenenfalls noch notwendigen regulatorischen Rahmenbedingungen.

In Panel 3 „KI in der IP-Praxis“ ging es um die gravierenden Umwälzungen, die künstliche Intelligenz auch für den  Berufsalltag von Rechtsanwälten und Paralegals bereits jetzt hat. Prof. Dr. Alexander Wurzer (CEIPI und Steinbeis-STI) stellte in seinem Vortrag heraus, wie KI die gesamte Wertschöpfungskette des Intellectual Property-Prozesses umwälzt. Uwe Herrmann, Prüfer am Deutschen Patent-und Markenamt (DPMA) gab dazu Einblicke in die zunehmende Bedeutung von Anmeldungen aus dem KI-Bereich, die das Amt derzeit sogar veranlasst, neue Experten speziell für diesen Bereich zu verpflichten..

Das vierte und letzte Panel „Innovationen der Zukunft“ gab spannende Einblicke in zukünftige Innovationsfelder in Medizin und Rüstung und beleuchtete darüber hinaus die Prognosefähigkeit von weltweiten Patentanmeldungen durch KI-Auswertungen. Prof. Dr. Andrea Klug, Vizepräsidentin Wissenschaftliche Weiterbildung an der TH Ingolstadt, betonte in ihrer Keynote unter anderem die hohe Bedeutung von fundierter wissenschaftlicher Ausbildung in diesem Berufsfeld. Gäste der Konferenz waren auch zehn Studierende aus ihrem Master-Studiengang „Patentingenieurwesen“.

Achim von Michel, Gründer und Moderator der Konferenz, betonte im Anschluss: „Innovations- und Intellectual Property-Experten haben mit ISAR INTELLECTUALS ein neues Konferenz-Zuhause in München gefunden. Ich habe selten derart engagierte Diskussionen in den Panels und mit den Teilnehmern über einen ganzen Konferenztag hinweg erlebt. Die Konferenz wird darum im Juni 2027 definitiv wieder an den Start gehen, und erneut die Bereiche Innovation und IP in einen engagierten Dialog bringen.“

ISAR INTELLECTUALS 2026 war eine Veranstaltung des Verbands Der Mittelstand. BVMW und wurde unterstützt durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Sponsoren und Panel-Moderatoren waren die IP-Kanzleien Bonabry (Gold, Moderation Dr. Alexander Harguth), LexDellmeier / IPservant (Silber, Moderation Alexandra Dellmeier), SKM-IP (Bronze, Moderation Florian Malescha)  sowie Beetz & Partner (Bronze, Moderation Antje Heuer)

 

 

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