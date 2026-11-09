Wassercent in Bayern: Entgeltfrist bis Ende des Jahres

Ende des Jahres 2026 wird die erste Abgabe des bayerischen Wassercents fällig

Es ist ein Freibetrag festgelegt bis zu 2.500 Kubikmeter Entnahme, ab 2027 bis 5.000 Kubikmeter

Unternehmen müssen nun darauf achten, wie sie ihre Entnahmemengen und Prozesse anpassen können

Zum 31. Dezember 2026 endet der erste Erhebungszeitraum des bayerischen Wassercents. Bis zu diesem Datum müssen Betriebe und Unternehmen, die direkten Zugang zu Grundwasserbrunnen haben, nachweisen, wie viel Grundwasser sie seit 1. Juli entnommen haben. Der Wassercent soll dazu beitragen, Maßnahmen und Initiativen für den Wasserschutz, sowie die nachhaltige Bewirtschaftung der regionalen Wasservorkommen zu fördern. Nach einem Jahr, das Rekorde in Sachen Hitze und Trockenheit aufstellte, ist diese Initiative auch dringend notwendig.

Aktuelle rechtliche Lage

Die momentan geltenden Regelungen schreiben vor, dass für die Entnahme von Grundwasser eine Abgabe von 10 Cent pro Kubikmeter fällig wird. Um kleinere Betriebe und Landwirtschaft zu entlasten, ist ein Freibetrag im Gesetz verankert. Eine Zahlung wird demnach erst dann fällig, wenn Unternehmen die Grenze von 5000 Kubikmetern pro Jahr überschreiten. 2026 ist der Freibetrag noch bei 2.500 Kubikmetern angesetzt, da die Regelung erst ab Juli wirksam wurde.

Für KMU bedeutet das: Wer im zweiten Halbjahr 2026 mehr als 2.500 Kubikmeter Wasser entnommen hat, muss eine Abgabe zahlen. Somit nimmt die neue Regelung viele Unternehmen bereits jetzt in die Pflicht, ihre Entnahmemengen und begleitende Prozesse zu überprüfen. Gleichzeitig bietet die Erhebungsperiode die Chance, die Pflicht zur Tugend zu machen. Diejenigen, die sich nun bereits darum kümmern, ihren Verbrauch zu minimieren, bzw. zumindest den gesetzlichen Forderungen anzupassen, werden die Auswirkungen der Regelung auf lange Sicht weniger zu spüren bekommen.

Neue Fixkosten für KMU

Insbesondere in den Bereichen Produktion, Verarbeitung, Papierherstellung, Textilpflege oder im größeren Gartenbau, bedeutet der Wassercent eine neue, dauerhafte Fixkostenposition. Betriebe, die ihren Eigenbedarf über eigene Brunnen decken und die Freigrenze von 5.000 Kubikmetern jährlich überschreiten, werden die Mehrkosten somit direkt im operativen Ergebnis spüren.

Zwar soll die Abgabe dafür sorgen, dass Unternehmen sparsamer mit der wertvollen Ressource Wasser umgehen, doch für energie- und wasserintensive Mittelständler erhöht sie den wirtschaftlichen Druck in ohnehin herausfordernden Zeiten. Dazu kommt noch der administrative Aufwand: Unternehmen müssen die genauen Entnahmemengen rechtssicher dokumentieren, um im Falle von Unstimmigkeiten bei den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden und Landratsämtern belastbare Nachweise vorlegen zu können.

Worauf Mittelständler jetzt achten müssen

Um rechtssicher zu handeln und finanzielle Überraschungen bei den im Jahr 2027 folgenden Bescheiden zu vermeiden, sollten Unternehmen bis Ende des Jahres folgende Schritte einleiten:

Zählerstände und Nachweise sichern : Dokumentieren Sie lückenlos alle relevanten Zählerstände. Falls keine geeichten Wasserzähler vorhanden sind, akzeptieren die Behörden in der Regel auch schlüssige Hilfswerte wie Pumpentagebücher, den Stromverbrauch der Pumpenförderung oder produzierte Chargenmengen. Halten Sie die Werte zum Stichtag 31. Dezember 2026 nachweisbar fest.

Freibeträge und Entnahmemengen prüfen : Ermitteln Sie, ob Ihr Jahresverbrauch über der Freigrenze von 5.000 Kubikmetern liegt. Liegt der Betrieb knapp darüber, lohnt sich die betriebsinterne Prüfung von Einsparpotenzialen oder Kreislaufführungen.