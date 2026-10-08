So verbindet Vitaminati deutsche KMUs mit Verbrauchern im Nahen Osten und Afrika

Von Rasha Oudeh | Gründerin von Vitaminati

Gesundheitsprävention liegt mir seit jeher besonders am Herzen. Während meiner Zeit in Deutschland und der Schweiz habe ich festgestellt, welchen hohen Stellenwert diese hochentwickelten Länder der Förderung präventiver Gesundheitsmaßnahmen beimessen. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung, Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel wie Omega-3-Präparate zur Unterstützung der Herzgesundheit. Dahinter erkannte ich zwei wesentliche Ziele: die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig langfristig die Belastung der Gesundheitssysteme sowie die Kosten der Krankenversicherungen zu senken.

Im Nahen Osten und in Afrika habe ich hingegen eine ganz andere Realität erlebt. Die Gesundheitsprävention erhält dort bislang nicht die gleiche Aufmerksamkeit, insbesondere wenn es um die Aufklärung der Bevölkerung über Nahrungsergänzungsmittel geht. Viele Menschen beschäftigen sich kaum mit der Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung und einer gezielten Nahrungsergänzung. Andere möchten durchaus mehr für ihre Gesundheit tun, wissen jedoch nicht, welche Produkte sie wählen sollen oder welche für ihre individuellen Bedürfnisse geeignet sind. Widersprüchliche Informationen in sozialen Medien, Aussagen von Influencern und Werbeversprechen erschweren es zunehmend, fundierte Entscheidungen zu treffen.

In mehr als 20 Jahren in der Pharma- und Nahrungsergänzungsmittelbranche, in denen ich mein eigenes Unternehmen aufgebaut und meine Geschäftstätigkeit auf verschiedene Märkte im Nahen Osten und in Afrika ausgeweitet habe, konnte ich diese Herausforderungen selbst erleben – mitunter auf schmerzhafte Weise. Ich habe erfahren, wie schwierig es sein kann, Gesundheitsprodukte in Märkten einzuführen, in denen es häufig an Verbraucheraufklärung und entsprechendem Bewusstsein mangelt. Mit der COVID-19-Pandemie veränderte sich das Verbraucherverhalten dann spürbar. Das Interesse an Vitaminen, dem Immunsystem und der Gesundheitsprävention nahm deutlich zu. Gleichzeitig blieb es für viele Menschen schwierig, verlässliche und verständliche Informationen zu finden und richtig einzuordnen.

Diese Erfahrungen haben mich dazu bewogen, Vitaminati zu gründen – eine schweizerische, arabisch- und englischsprachige digitale Plattform mit eigener App, die Menschen im Nahen Osten und in Afrika wissenschaftlich fundierte Informationen zur Gesundheitsprävention zugänglich machen möchte.

Den Namen habe ich ganz bewusst gewählt: Er sollte etwas ungewöhnlich, originell und leicht einprägsam sein. Vitaminati verbindet das Wort „Vitamin“ mit „ati“, angelehnt an den arabischen Ausdruck für „mein“, und erhält dadurch die persönliche Bedeutung „meine Vitamine“. Mir war wichtig, einen Namen zu finden, der Gesundheit zu etwas Persönlichem, Zugänglichem und Selbstverständlichem im Alltag macht.

Doch hinter diesem spielerischen Namen steht eine wesentlich tiefere Motivation. Ich wollte ein bleibendes Vermächtnis schaffen, indem ich dazu beitrage, eine stärkere Kultur der Gesundheitsprävention im Nahen Osten und in Afrika zu etablieren. Meine Vision bestand nie darin, lediglich eine weitere Website für Nahrungsergänzungsmittel aufzubauen. Vielmehr wollte ich eine vertrauenswürdige Plattform schaffen, die Menschen befähigt, ihre Gesundheit besser zu verstehen, widersprüchliche Informationen einzuordnen und fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage verlässlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse zu treffen – statt sich von Trends, Fehlinformationen oder Werbeversprechen leiten zu lassen.

Vitaminati: Wissenschaftlich fundierte Aufklärung und personalisiertes Wohlbefinden

Vitaminati wurde am 1. April 2026 mit mehr als 2.000 von Apothekerinnen und Apothekern geprüften Fach- und Informationsartikeln sowie über 30 Mitwirkenden aus Gesundheitsberufen ins Leben gerufen.

Unsere Plattform behandelt Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter, Schönheitspflege und persönliche Gesundheitsziele, darunter auch Frauen- und Männergesundheit. Unser wissenschaftlicher Ansatz orientiert sich vorrangig an anerkannten Institutionen wie dem NIH Office of Dietary Supplements, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Heute geht Vitaminati über die reine Wissensvermittlung hinaus und bietet eine vollständig kostenlose mobile App, die bereits bei Google Play verfügbar ist.

Die App ermöglicht ein durch künstliche Intelligenz (KI) unterstütztes, personalisiertes Wellness-Erlebnis. Nutzerinnen und Nutzer können persönliche Ziele festlegen, beispielsweise in den Bereichen Schlaf, Energie, Stressbewältigung, Flüssigkeitszufuhr, Gewichtsmanagement oder Wohlbefinden von Frauen. Darauf abgestimmt erhalten sie relevante Informationsinhalte und tägliche Empfehlungen. Integrierte Wellness-Tracker, tägliche Check-ins und Gesundheitsrechner helfen dabei, Gewohnheiten und persönliche Fortschritte zu verfolgen und Gesundheitsprävention stärker in den Alltag zu integrieren.

Deutsche Nahrungsergänzungsmittel-KMU: Von der Innovation zur Bekanntheit bei Verbrauchern

Deutsche Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln sind für ihre wissenschaftliche Kompetenz, Innovationskraft und hohen Qualitätsansprüche bekannt. Dennoch kann es selbst für hervorragende Produkte schwierig sein, im Nahen Osten und in Afrika Bekanntheit zu erlangen, wenn Verbraucher weder die Marke noch die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Inhaltsstoffe kennen.

Für deutsche kleine und mittlere Unternehmen (KMU) besteht die eigentliche Herausforderung daher nicht allein darin, einen neuen Markt zu erschließen, sondern darin, dort bekannt zu werden, verstanden zu werden und Vertrauen aufzubauen. Eine erfolgreiche internationale Expansion erfordert mehr als den Aufbau von Vertriebsstrukturen und die Übersetzung von Produktverpackungen.

Genau hier eröffnet Vitaminati neue Möglichkeiten. Mit zweisprachigen Informationsangeboten, fundierten Informationen über Inhaltsstoffe, digitaler Sichtbarkeit und verantwortungsvollen Markenpartnerschaften möchten wir deutsche KMU aus der Nahrungsergänzungsmittelbranche dabei unterstützen, ihre Markenbekanntheit zu steigern und gesundheitsbewusste Verbraucher im Nahen Osten und in Afrika zu erreichen. Durch die Verbindung europäischer wissenschaftlicher Standards mit einem fundierten Verständnis der regionalen Märkte kann Vitaminati dazu beitragen, deutsche Gesundheitsinnovationen den Verbrauchern näherzubringen, für die sie bestimmt sind. Dabei achten wir konsequent auf eine klare Trennung zwischen unabhängiger wissenschaftlicher Aufklärung und kommerziellen Partnerschaften.

Wachsende Reichweite, langfristige Vision

Bereits in der Anfangsphase konnte Vitaminati mehr als 280.000 organisch gewonnene Nutzer, eine Facebook-Reichweite von über 7 Millionen sowie rund 166.000 Facebook-Follower verzeichnen.

Für mich spiegeln diese Zahlen das wachsende Interesse an vertrauenswürdigen Informationen zur Gesundheitsprävention wider. Zugleich bestärken sie uns darin, Vitaminati als Brücke zwischen europäischen Gesundheitsinnovationen und Verbrauchern im Nahen Osten und in Afrika weiterzuentwickeln.

Mein Ziel bleibt es, eine stärkere Kultur der Gesundheitsprävention in der gesamten Region zu etablieren und gleichzeitig verantwortungsbewussten europäischen Unternehmen dabei zu helfen, in diesen Märkten bekannter zu werden und mit ihren Produkten und Innovationen besser verstanden zu werden.

Deshalb habe ich Vitaminati gegründet. Und wir stehen erst am Anfang.