Die Ergebnisse der 31. UN-Klimakonferenz lassen zu wünschen übrig.

Während Staaten um Formulierungen ringen, treibt der Mittelstand in Deutschland den Klimaschutz bereits in der Praxis voran.

Laut einer Studie der KfW sticht er dabei als bedeutendster Hebel für Maßnahmen hervor.

Die 31. UN-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya ist am 22. November erstmals ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Deutschland, die EU und weitere Staaten lehnten den sogenannten „Antalya-Pakt“ ab, weil er den Abschied von fossilen Energien nicht einmal erwähnte; eine Minderheit um mehrere Ölförderstaaten verhinderte den nötigen Konsens. Ergebnisse gibt es dennoch: 75 Länder, darunter Deutschland, sowie 94 Organisationen wollen den Anteil an Strom am Endenergieverbrauch bis 2035 weltweit von 23 auf 35 Prozent steigern. Bundesumweltminister Carsten Schneider sieht darin ein Marktsignal in Richtung sauberer Elektrifizierung.

Ob die Ziele der Staaten erreicht werden, entscheidet sich dabei weniger in Plenarsälen als in Betrieben, Werkhallen und Fuhrparks. Genau hier kommt der Mittelstand ins Spiel: Was auf internationaler Ebene als Ziel formuliert wird, setzen kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland bereits heute in die Tat um.

KMU sind einer der größten Hebel für Klimaschutz in Deutschland

Mit rund 3,9 Millionen Unternehmen ist der Mittelstand ein zentraler Akteur für die Klimaschutzziele der deutschen Wirtschaft. Von 2022 bis 2024 investierte er im Inland insgesamt 136 Milliarden Euro in den Klimaschutz. Die Ergebnisse der Studie „Energiewendetechnologien im Mittelstand“ von KfW Research zeigen: Der Mittelstand setzt bereits in nennenswertem Umfang Energiewendetechnologien ein – also genau jene, auf die auch die freiwillige Elektrifizierungsinitiative von Antalya baut. Führend ist dabei die Photovoltaik: Über ein Drittel der befragten Unternehmen (35 Prozent) setzt auf Solarstrom. Viele Betriebe speisen ihren Solarstrom dabei ins Netz ein oder nutzen ihn direkt für ihren eigenen Tagesverbrauch. Einen zusätzlichen Stromspeicher nutzen bisher nur 37 Prozent der Unternehmen.

Auch Elektromobilität unterstützen rund 24 Prozent der befragten Unternehmen, sei es, indem sie in Ladeinfrastruktur investieren, oder dadurch, dass sie Elektrofahrzeuge in ihre Fuhrparks aufnehmen. Ganze 71 Prozent geben an, auch entsprechende Ladeinfrastruktur für ihre E-Automobile bereitzustellen, sofern sie solche anbieten. Der Trend zeigt außerdem, dass die Bereitschaft, in erneuerbare Technologien zu investieren, bei KMU steigt, je größer sie werden. Während 34 Prozent der Kleinstunternehmen eine PV-Anlage betreiben, sind es bei größeren Mittelständlern 57 Prozent. Noch deutlicher ist der Abstand bei Ladestationen (22 gegenüber 62 Prozent) und reinen Elektrofahrzeugen (14 gegenüber 56 Prozent). Als Gründe nennt die Studie mehr finanzielle und personelle Ressourcen, deutlicher in der Unternehmensstrategie verankerte Klimaziele sowie größere Fuhrparks und Dachflächen. Im Branchenvergleich liegt das verarbeitende Gewerbe bei Photovoltaik, Elektromobilität und Abwärmenutzung vorn.

Mittelstand als Brücke zwischen Staatenzielen und Lebensrealität

Der Verlauf der COP31 zeigt deutlich: Wenn sich selbst die Staatengemeinschaft nicht mehr auf eine gemeinsame Erklärung verständigen kann, sind Akteure umso wichtiger, welche die Klimaziele in eine Lebensrealität vor Ort übersetzen.

Die Ergebnisse der KfW-Studie verdeutlichen, dass auf Seiten der Wirtschaft diese Vermittlerrolle vor allem dem Mittelstand zukommt. Er ist in der Region verwurzelt und macht konkret sichtbar, was Klimaschutz im Alltag bedeutet: die Solaranlage auf dem Firmendach, die Ladesäule auf dem Betriebshof, das Elektrofahrzeug im Fuhrpark. Während die internationale Klimadiplomatie nach dem Scheitern der Abschlusserklärung neue Wege suchen muss, zeigt der Mittelstand schon jetzt, dass Wirtschaftskraft und Klimaschutz kein Widerspruch sind.