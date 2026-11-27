Viele mittelständische Zulieferer in der Metallbearbeitung kennen das Problem: Ein Kunde fragt eine Bohrung an, die tief, gerade und maßhaltig sein muss, aber mit den vorhandenen Maschinen nicht wirtschaftlich zu realisieren ist. Gerade im Maschinen- und Anlagenbau, in der Hydraulik und im Werkzeugbau steigen die Anforderungen an Länge-Durchmesser-Verhältnisse kontinuierlich. Wo früher ein Standardbohrer ausreichte, verlangt die Konstruktion heute Bohrungen mit einem Verhältnis von zehn zu eins oder mehr, bei gleichzeitig engen Rundheits- und Geradheitstoleranzen. Für Konstrukteure in Bayern bedeutet das konkret, dass Zeichnungen zunehmend Angaben enthalten, die mit konventioneller Spiralbohrtechnik kaum noch einzuhalten sind.

Hinzu kommt, dass sich die Werkstoffpalette in den letzten Jahren spürbar verändert hat. Statt klassischer Baustähle verlangen Kunden zunehmend hochfeste Legierungen, rostfreie Edelstähle oder vergütete Werkstoffe, die sich beim Bohren anders verhalten als die gewohnten Materialien. Diese Werkstoffe neigen stärker zu Verhärtung, erzeugen mehr Prozesswärme und stellen höhere Anforderungen an die Kühlschmierung während des Bohrvorgangs. Ein Zulieferbetrieb, der bislang überwiegend einfache Durchgangsbohrungen gefertigt hat, stößt bei solchen Aufträgen schnell an technische und wirtschaftliche Grenzen. Die Folge ist, dass Aufträge entweder abgelehnt werden müssen, obwohl die Kundenbeziehung eigentlich bestehen bleiben soll, oder dass improvisierte Lösungen entstehen, die weder prozesssicher noch wiederholbar sind. Beides schadet langfristig der Position als verlässlicher Fertigungspartner und kann dazu führen, dass Aufträge komplett an Wettbewerber mit entsprechender Spezialausrüstung abwandern.

Der Punkt, an dem Standardbohren nicht mehr ausreicht

Für solche Bauteile reicht konventionelles Bohren technisch nicht mehr aus, weil der Bohrer bei zunehmender Tiefe verläuft und die Oberflächenqualität leidet. An dieser Stelle kommt spezialisiertes Tiefbohren ins Spiel, bei dem Einlippenbohrer oder BTA-Systeme mit innerer Kühlmittelzufuhr arbeiten und Späne kontrolliert abtransportieren. Diese Verfahren erfordern nicht nur spezielle Maschinen, sondern auch ein hohes Maß an Prozess-Know-how, etwa bei der Wahl der Schnittparameter, der Überwachung des Bohrfortschritts und der gezielten Steuerung der Kühlmittelzufuhr unter hohem Druck. Schon kleine Abweichungen in der Einstellung können dazu führen, dass der Bohrer abdriftet oder die geforderte Oberflächengüte nicht erreicht wird, was bei tiefen Bohrungen kaum nachträglich korrigiert werden kann.

Wer als Zulieferer regelmäßig mit Wellen, Zylindern oder Hydraulikblöcken arbeitet, trifft früher oder später die Entscheidung, ob eine eigene Investition in Tiefbohrtechnik sinnvoll ist oder ob eine Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Partner wirtschaftlicher ausfällt. Eine eigene Maschine lohnt sich in der Regel erst, wenn ein bestimmtes, kontinuierliches Auftragsvolumen gesichert ist, da die Anschaffungskosten erheblich sind und zudem geschultes Fachpersonal benötigt wird. Für Betriebe, bei denen Tiefbohraufträge eher unregelmäßig oder saisonal anfallen, ist die Auslagerung an einen spezialisierten Dienstleister häufig die wirtschaftlich sinnvollere Lösung, weil Investitions- und Fixkosten vermieden werden und dennoch die geforderte Präzision gewährleistet bleibt.

Für viele Betriebe im bayerischen Mittelstand ist tiefbohren genau deshalb kein Kernprozess im eigenen Haus, sondern eine ausgelagerte, aber eng abgestimmte Fertigungsstufe innerhalb des Gesamtauftrags. Entscheidend ist dabei, dass die Zusammenarbeit mit dem externen Partner nicht als lose Dienstleistung, sondern als integraler Bestandteil der eigenen Wertschöpfungskette verstanden wird. Das bedeutet, dass technische Zeichnungen, Toleranzvorgaben und Materialspezifikationen frühzeitig und detailliert abgestimmt werden müssen, damit die ausgelagerte Bohroperation nahtlos in den weiteren Fertigungsprozess passt. Betriebe, die diese Schnittstelle sauber organisieren, etwa durch feste Ansprechpartner, standardisierte Übergabeprotokolle und regelmäßige Qualitätsrückmeldungen, berichten von kürzeren Durchlaufzeiten und weniger Nacharbeit, selbst wenn ein wesentlicher Fertigungsschritt außer Haus erfolgt. So lässt sich auch bei komplexen Bauteilen eine durchgängige Qualitätssicherung sicherstellen, ohne dass der eigene Maschinenpark erweitert werden muss.