Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) muss wiederkommen

Es ist der 7. Juli 2026, Punkt 12:00 Uhr, als das Bundeswirtschaftsministerium dem forschungsstärksten Teil der deutschen Wirtschaft den Stecker zieht. Seit diesem Moment gilt für das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) ein befristeter Antragsstopp. Was in Berliner Pressemitteilungen wie ein rein technischer, budgetärer Verwaltungsakt klingt, ist in der Realität ein massiver Vertrauensbruch gegenüber den Unternehmern. Ausgerechnet in einer Phase, in der bayerische KMU durch den globalen Konkurrenzdruck aus China und drastisch steigende Cyber-Bedrohungen gezwungen sind, ihre Produkte radikal zu erneuern, fällt das wichtigste technologieoffene Förderinstrument des Bundes weg.

Die offizielle Begründung aus Berlin offenbart das planerische Dilemma der aktuellen Wirtschaftspolitik. Weil die Nachfrage nach ZIM-Zuschüssen seit Ende 2025 rasant angestiegen ist, waren die Kassen mitten im Sommer leer. Anstatt das bewährte, hocheffiziente Programm aufzustocken, um den Innovationsstandort zu sichern, zeichnet der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ein düsteres Bild. Im Bundestagsausschuss wird bereits darüber debattiert, dass die Mittel im kommenden Jahr von 558,4 Millionen Euro auf magere 539 Millionen Euro zusammengestrichen werden sollen.

Für die mittelständische Wirtschaft ist das ein verheerendes Signal. „Der deutsche Mittelstand benötigt dringend Planungssicherheit für Investitionen in Forschung, Entwicklung und Wachstum“, mahnt die zuständige Kommission für Innovation und Förderprogramme des Wirtschaftsverbandes BVMW in ihrer offiziellen Stellungnahme. Das fortlaufende Stop-and-go in der Bundesförderung führt dazu, dass mittel- und langfristige Entwicklungsprojekte unkalkulierbar werden. KMU können im Gegensatz zu Großkonzernen keine eigenen Grundlagenforschungsabteilungen über Jahre querfinanzieren; sie sind auf verlässliche Partnerschaften und staatliche Co-Finanzierung angewiesen.

Die Innovationsampel steht in Deutschland auf Rot

Das bittere Ergebnis des Antragsstopps ist eine spürbare Lähmung. Innovationsprojekte, bei denen es um Marktreife, Digitalisierung oder Ressourceneffizienz geht, werden nun notgedrungen auf Eis gelegt. Zwar verweist die Politik gebetsmühlenartig auf die steuerliche Forschungszulage als gesetzlichen, ungedeckten Rechtsanspruch. Doch diese greift strukturell völlig anders: Sie entlastet Unternehmen erst rückwirkend über die Steuererklärung. Was dem klassischen bayerischen Mittelständler im Hier und Jetzt fehlt, ist die direkte Liquidität während der riskanten Entwicklungsphase – genau der Kernbereich, den ZIM abdeckte. Viele Betriebe müssen daher kurzfristig auf regionale Alternativen wie den Digitalbonus Bayern ausweichen, um dringende IT-Infrastrukturprojekte zu retten.

Das offizielle Ziel des Ministeriums lautet, das Programm Anfang 2027 wieder zu öffnen. Doch dieses Versprechen steht unter dem extremen Vorbehalt der anstehenden Haushaltsverhandlungen im Bundestag. Wenn die Politik den Mittelstand als das vielzitierte Rückgrat der Wirtschaft ernst nimmt, darf ZIM im kommenden Etat kein Streichposten sein. Wer bei den Innovationen von heute spart, verspielt die Wettbewerbsfähigkeit von morgen.