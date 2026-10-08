„Leadership Without Sugarcoating“ von Rasha Oudeh

Als ich sah, dass mein Buch Leadership Without Sugarcoating: The Decision. The Price. What Remains. bei einigen der bekanntesten deutschen Buchhändler gelistet ist, darunter Thalia, Osiander, Dussmann – das KulturKaufhaus in Berlin und der BoD Buchshop, hielt ich einen Moment inne und musste lächeln. Das Buch dann auch im Herzen von Zürich bei Orell Füssli im Bücherregal zu sehen und es auf Amazon zu finden, machte diesen Moment für mich noch bedeutsamer.

Hinter diesen Seiten stehen mehr als 25 Jahre voller Entscheidungen, Fehler und Erfahrungen, aus denen ich wertvolle Lehren gezogen habe. Acht dieser Erkenntnisse erklären, warum ich dieses Buch geschrieben habe und was ich meinen Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben möchte.

Ich wollte die Perspektive einer arabischen Frau vermitteln, die in Deutschland und der Schweiz tätig ist und deren Denken sowohl von ihren jordanischen Wurzeln als auch von ihren Erfahrungen in unterschiedlichen Kulturen geprägt wurde. In der Unternehmensführung habe ich gelernt, wie wichtig finanzielle Disziplin ist. Doch Führung geht weit über Zahlen hinaus. Es geht auch um Menschen, die ihre Lebensumstände verändern und neue Möglichkeiten für andere schaffen.

Entschlossenheit ist wichtig. Ebenso wichtig sind transparente Beziehungen, faire Chancen und ein Umfeld, in dem Menschen lernen und sich einbringen können. Gemeinsam schaffen diese Voraussetzungen die Grundlage dafür, dass Unternehmerinnen, Unternehmer und junge Führungskräfte ihre Ambitionen in nachhaltige Werte verwandeln können.

Gibt es wirklich das eine beste Buch über Führung?

Jede Autorin und jeder Autor liebt das eigene Buch ein wenig wie das eigene Kind. Wir wissen, wie viel Arbeit und persönliche Erfahrung darin stecken, und sind natürlich davon überzeugt, dass es etwas Besonderes ist. Doch Bücher sind auch wie Kleidung: Was wirklich passt, ist eine sehr persönliche Entscheidung. Meine Hoffnung ist, dass meine Erfahrungen anderen Menschen helfen, ihre eigenen besser zu verstehen.

Was bedeutet Führung ohne Schönfärberei?

Es bedeutet, nicht nur über Erfolge zu sprechen, sondern auch über die Entscheidungen, die dahinterstehen – einschließlich jener, die ich heute anders treffen würde. Für mich bedeutet authentische Führung, Fehler einzugestehen, das eigene Urteilsvermögen kritisch zu hinterfragen und Verantwortung für die Konsequenzen zu übernehmen.

In Führungspositionen wird diese Verantwortung besonders sichtbar. Doch häufig beginnt sie lange bevor jemand einen entsprechenden Titel trägt. Junge Führungskräfte verdienen einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen, die Führung mit sich bringt, ebenso wie die Ermutigung, ihren eigenen Weg zu gehen.

Acht Erkenntnisse aus „Leadership Without Sugarcoating“

Verantwortung kann vor dem Ehrgeiz kommen

„Führung beginnt nicht mit Ehrgeiz oder dem Wunsch, voranzukommen, sondern schon viel früher – mit Verantwortung.“ Rasha Oudeh

1999 bat mich mein Vater in Amman um 120 jordanische Dinar (JOD), um die Krankenhauskosten für die Geburt meiner Schwester zu bezahlen. Ich war damals zwanzig Jahre alt und ließ mir einen Teil meines Gehalts im Voraus auszahlen. Rückblickend erkenne ich darin eine meiner ersten Lektionen über Führungsverantwortung: Jemand brauchte meine Unterstützung, und meine Entscheidung hatte Auswirkungen, die über mich selbst hinausgingen.

Manchmal muss man entscheiden, obwohl man noch Angst hat

„Ich ging die Stufen hinauf, und mit jedem Schritt hatte ich das Gefühl, meine Angst zu überwinden. Nicht, weil sie verschwunden war, sondern weil sie nicht länger die Macht hatte, mich aufzuhalten.“ Rasha Oudeh

Als ich eingeladen wurde, am Female Leader Summit teilzunehmen, fragte ich, ob ich dort nicht selbst als Rednerin auftreten könnte. Ich hatte Angst, aber ich betrat trotzdem die Bühne. Mehr als 300 Menschen erhoben sich anschließend zu stehenden Ovationen. Selbstvertrauen kann durch Handeln wachsen. Wer darauf wartet, sich vollkommen bereit zu fühlen, läuft Gefahr, niemals anzufangen.

Jede wichtige Entscheidung hat ihren Preis

„Der Preis klopft nicht an die Tür, sondern schleicht sich ein. Und wenn man ihn bemerkt, ist er bereits Teil des eigenen Lebens geworden.“ Rasha Oudeh

2024 fragte mich jemand während einer Veranstaltung, die Studierende in Zürich mit Menschen im Flüchtlingslager Kakuma zusammenbrachte, ob sich all das gelohnt habe. Meine Antwort lautete Ja – im vollen Bewusstsein des Preises, den ich dafür gezahlt hatte. Verantwortungsvolle Entscheidungen in der Unternehmensführung erfordern, sich zu fragen, was eine Chance tatsächlich von uns verlangt und wer die Konsequenzen tragen wird.

Stärke braucht Grenzen

„Heute weiß ich, dass das Zerbrechen niemals mein Feind war. Es war der ehrlichste Lehrmeister auf meinem Weg.“ Rasha Oudeh

2022 bedeutete der Schutz von CEDEM und die Ermöglichung des Ausstiegs meiner Geschäftspartner, dass ich eine finanzielle Belastung von einer Million US-Dollar übernehmen musste. Die Umsätze waren stark zurückgegangen, und ich verkaufte den Großteil meines Besitzes. Diese Erfahrung veränderte mein Verständnis von Stärke. Führung bedeutet auch, die eigenen Grenzen zu erkennen und etwas zu verändern, wenn die bisherige Situation nicht mehr tragbar ist.

Auch der Abschied kann eine verantwortungsvolle Entscheidung sein

„Manchmal kennen wir die Wahrheit bereits tief in uns, brauchen aber jemanden, der sie uns klar vor Augen führt.“ Rasha Oudeh

2016 verließ ich eine Geschäftspartnerschaft, nachdem ich am Aufbau eines Umsatzvolumens von mehr als 18 Millionen US-Dollar mitgewirkt hatte. Mit diesem Schritt verlor ich einen großen Teil dessen, was ich aufgebaut hatte. Gleichzeitig lernte ich, wie wichtig Fairness und Freiheit sind und, dass mein Wissen, meine Erfahrung und mein guter Name Werte darstellen, die mir auch bei einem Neuanfang erhalten bleiben.

Ein Neuanfang erfordert eine andere Herangehensweise

„Ich entschied mich für einen Neuanfang. Nicht, weil mir das Bestehende gleichgültig geworden war, sondern weil ich erkannte, dass wahre Kontinuität nicht im Festhalten liegt, sondern in der Fähigkeit, sich zu verändern.“ Rasha Oudeh

Der Wiederaufbau von CEDEM erforderte, Prioritäten zu hinterfragen, die ich früher entschlossen verteidigt hatte. Jahrelange Investitionen können Veränderungen erschweren. Doch die emotionale Bindung an das Bestehende darf nicht über die Zukunft eines Unternehmens entscheiden. Erfahrungen gewinnen ihren eigentlichen Wert dann, wenn sie zu besseren nächsten Entscheidungen führen.

Ängste sollten gehört werden, aber nicht entscheiden

„Wahre Beständigkeit bedeutet, auf die Angst zu hören, ohne ihr die Entscheidung zu überlassen.“ Rasha Oudeh

Im Geschäftsleben wird es niemals dauerhafte Gewissheit geben. Ich habe gelernt, meine Sorgen bewusst zu hinterfragen: Welche Fakten stützen sie? Worauf kann ich mich vorbereiten? Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen? Angst kann auf ein Risiko hinweisen. Doch die Reaktion darauf muss von einem klaren Urteilsvermögen geleitet werden.

Was bleibt, geht über die eigenen Erfolge hinaus

„Das Gewissen macht den Weg nicht leichter, aber es macht ihn klarer.“ Rasha Oudeh

Es ist mir wichtig, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Ebenso wichtig ist mir, was andere Menschen durch meine Arbeit erreichen können. Mit jedem verkauften Buch werden die Programme von Amali Switzerland unterstützt. Damit erhält mein Buch einen Zweck, der weit über das Teilen meiner persönlichen Erfahrungen hinausgeht.

Was mich die Veröffentlichung über das Erreichen von Menschen gelehrt hat

Mit der Veröffentlichung meines Buches wurde ich selbst wieder zur Anfängerin. Wer Leserinnen und Leser in Europa, im Nahen Osten und in Afrika erreichen möchte, muss unterschiedliche Sprachen, Lesegewohnheiten und Vertriebswege verstehen. Das Buch kann inzwischen über Online-Buchhandlungen in Deutschland und der Schweiz, über Amazon USA sowie über internationale Vertriebskanäle mit Reichweite bis nach China, Korea und Lateinamerika bestellt werden. Diese internationale Verfügbarkeit ist ermutigend. Welchen Wert das Buch tatsächlich hat, entscheidet letztlich jedoch jeder einzelne Leser.

Anderen den Raum geben, selbst Führung zu übernehmen

Entschlossenheit kann sich besonders dann entfalten, wenn Menschen Zugang zu ehrlichem Rat, fairen Vereinbarungen und echten Chancen erhalten. Erfahrene Führungskräfte können diese Voraussetzungen schaffen – indem sie jemandem eine erste Möglichkeit geben, hilfreiches Feedback anbieten oder einem Menschen das Vertrauen schenken, Verantwortung zu übernehmen.

Diese Überzeugung prägt auch meine Arbeit als Unternehmerin und Führungskraft. Führungspersönlichkeiten, die nachhaltige Veränderungen bewirken, unterstützen andere dabei, ihr eigenes Urteilsvermögen und Selbstvertrauen zu entwickeln, um ihr Umfeld aktiv mitzugestalten. Ich hoffe, dass mein Buch einen Beitrag dazu leisten kann.

Über Rasha Oudeh

Rasha Oudeh ist eine jordanische Unternehmerin, Verwaltungsrätin und Autorin des Buches Leadership Without Sugarcoating: The Decision. The Price. What Remains. Sie ist CEO der Global Match AG, Verwaltungsratspräsidentin der CEDEM AG und Absolventin des IMD Board Director Diploma. Ihre Arbeit basiert auf mehr als 25 Jahren unternehmerischer Erfahrung in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Rasha Oudeh.

Das Buch entdecken

Erfahren Sie mehr über Leadership Without Sugarcoating: The Decision. The Price. What Remains. auf der offiziellen Buchseite von Rasha Oudeh. Bestellmöglichkeiten bestehen unter anderem bei Orell Füssli, Ex Libris, Amazon USA und Thalia.

Für Vortragsanfragen, Interviews oder weitere Informationen erreichen Sie mich unter info@rashaoudeh.com.