In vielen bayerischen Wirtshäusern und Mittelstandsbetrieben hält sich eine hartnäckige Annahme: Individuell bedruckte Servietten lohnen sich nur für Hotelketten und Systemgastronomie mit zig Filialen. Wer als Inhaber eines Landgasthofs oder einer kleinen Hotelkette kalkuliert, winkt oft ab, bevor überhaupt ein Angebot eingeholt wird. Diese Annahme hält einer genaueren Prüfung der Zahlen jedoch nicht stand.

Der Irrglaube bei bayerischen Gastronomiebetrieben

Die Skepsis speist sich meist aus zwei Quellen, der vermuteten Mindestabnahmemenge und der Sorge vor hohen Stückpreisen bei kleineren Betrieben. Tatsächlich liegen die Mindestbestellmengen je nach Material zwischen 4.000 und 30.000 Stück. Das klingt zunächst nach einer Hürde für einen Einzelbetrieb mit überschaubarem Tagesgeschäft, ist bei genauerer Betrachtung aber eher eine Frage der Vorratsplanung als ein Ausschlusskriterium. Ein Betrieb mit täglich 150 bis 200 Gästen verbraucht eine Charge von 10.000 Servietten innerhalb weniger Monate, nicht innerhalb von Jahren.

Materialwahl entscheidet über Einsatzzweck und Budget

Wer die Kalkulation ernsthaft angeht, muss zunächst den Einsatzzweck klären, denn davon hängt die Materialwahl ab. Für den täglichen Gastraum reicht häufig ein einfaches Tissue-Material, während das gehobene Dinner oder die Cocktailbar nach einer Serviette verlangt, die sich dicker und hochwertiger anfühlt.

Tissue, leicht und saugfähig, geeignet für den täglichen Betrieb

Airlaid, dicker und weicher, wirkt bereits auf den ersten Blick hochwertiger

Baumwolle, fühlt sich nahezu an wie Leinen, geeignet für Fine Dining

Bambus, nachhaltige Alternative mit stabiler Haptik

Für einen Betrieb mit begrenztem Lagerplatz ist diese Differenzierung entscheidend, da sich Material direkt auf den Stückpreis und die Mindestmenge auswirkt. Wer sich für bedruckte Servietten in Tissue entscheidet, kann bereits ab 0,014 Euro pro Stück zzgl. Mehrwertsteuer kalkulieren, allerdings bei einer Abnahmemenge von 30.000 Stück im Format 24×24 Zentimeter.

Kostenkalkulation und Skaleneffekte für den Mittelstand

Rechnet man diesen Einstiegspreis durch, ergeben sich bei 30.000 Stück Gesamtkosten von rund 420 Euro netto für das Material selbst, zuzüglich der Druckkosten für Logo oder Schriftzug. Für einen mittelständischen Betrieb mit mehreren Standorten verteilt sich diese Investition über Monate und mehrere Lagen, wodurch der effektive Stückpreis weiter sinkt. Im Vergleich zu lokalen Druckereien, die bei kleineren Auflagen häufig Einrichtungskosten pro Auftrag berechnen, liegt der Vorteil der Großauflage klar in der Skalierung, nicht in einem vermeintlichen Rabatt für Großkonzerne.

Relevant für die betriebswirtschaftliche Planung ist zudem die Lieferzeit, die je nach Material und Auflage variiert und bei der Jahresbudgetierung berücksichtigt werden sollte, insbesondere wenn Betriebe saisonale Veranstaltungen oder Messeauftritte einplanen.

Digitale Bestellprozesse als Wettbewerbsfaktor

Ein Aspekt, der im Mittelstand oft unterschätzt wird, ist die Digitalisierung der Bestellabwicklung selbst. Anbieter, die eine digitale Freigabe innerhalb von 24 Stunden ermöglichen, reduzieren den administrativen Aufwand erheblich gegenüber klassischen Druckereien mit mehrwöchigen Abstimmungsschleifen. Für Betriebe, die ohnehin an der Digitalisierung ihrer Beschaffungsprozesse arbeiten, etwa im Rahmen von Fördermaßnahmen wie dem Digitalbonus, lässt sich die Bestellung bedruckter Werbemittel unkompliziert in bestehende Abläufe integrieren. Die Freigabe eines digitalen Proofs ersetzt dabei den früher üblichen Postweg mit Musterdrucken und verkürzt die Zeit zwischen Bestellung und Lieferung spürbar, was gerade in der Hochsaison für Gastronomiebetriebe in Bayern ein spürbarer operativer Vorteil ist.