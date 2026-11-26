Die Zahlen stimmen, die Argumente sitzen. Was lässt sich fünf Minuten vor einer schwierigen Verhandlung noch vorbereiten? Aus meiner Erfahrung als M&A-Anwalt lohnt sich die Frage, mit welcher Haltung ich der anderen Seite gleich zuhören werde.

Vor einer wichtigen Verhandlung kenne ich die offenen Punkte, die Interessen meines Mandanten und die Grenzen meines Spielraums. Trotzdem ist die Versuchung groß, kurz vor Beginn noch einmal die Unterlagen zu öffnen. Ergiebiger ist für mich in diesen Minuten oft eine andere Frage. Bin ich noch neugierig darauf, was die andere Seite zu sagen hat, oder lege ich mir längst meine Erwiderung zurecht?

Nehmen wir als Beispiel einen mittelständischen Zulieferer, dessen Kunde, einen Preisnachlass verlangt. Die Geschäftsführerin kennt ihre Kalkulation. Sie könnte sofort erklären, wie stark ihre Materialkosten gestiegen sind. Vielleicht erfährt sie dann nie, dass der Kunde vor allem eines braucht: einen Preis, mit dem er für das kommende Jahr verlässlich planen kann. Über einen Festpreis gegen eine verbindliche Abnahmemenge ließe sich reden. Wer an seinem Gegenargument feilt, während der andere noch spricht, kann mit seiner Kalkulation richtigliegen und trotzdem eine wirtschaftlich vernünftige Lösung überhören.

Warum die eigene Haltung über den Verhandlungserfolg mitentscheidet

Hier beginnt für mich Selbstregulation als Führungsfähigkeit. Die eigene Eile bleibt selten Privatsache. Unterbricht die Geschäftsführerin den Kunden, hört auch der Vertriebsleiter neben ihr ein Signal heraus. Womöglich behält er seine Idee zur Abnahmemenge für sich, weil er den Eindruck hat, die Chefin habe sich bereits festgelegt. Wie sie mit ihrer Anspannung umgeht, beeinflusst, welches Wissen am Tisch überhaupt zur Sprache kommt.

Unter Druck hilft nicht immer noch mehr Vorbereitung

Warum üben wir das so selten? In der Vorbereitung zu einem Gespräch lässt sich leicht überprüfen, ob eine Rechnung stimmt und wer welches Argument vorträgt. Ob ich eine Pause aushalte, in der jemand nach Worten sucht, zeigt sich erst im Gespräch. Gerade unter Druck greife ich leicht auf das zurück, was ich gut beherrsche. Dann erkläre ich meine Position womöglich ein drittes Mal, mit noch größerer Präzision. Dabei fehlt mir vielleicht eine Information, die nur mein Gegenüber mir geben kann.

Fünf Minuten vor der Verhandlung: Was Führungskräfte konkret tun können

Bewusstes Atmen hat mir schon vor Prüfungen im Jurastudium geholfen. Parallel zu meiner Arbeit in internationalen Wirtschaftskanzleien habe ich diese Praxis im Yoga vertieft und mich zum Yogalehrer ausbilden lassen. Eine Einsicht daraus begleitet mich in Verhandlungen bis heute. Ich darf angespannt sein. Die Wachheit, die das mit sich bringt, kann ich gut gebrauchen. Schwierig wird es, wenn ich meine Ungeduld mit der Überzeugung verwechsle, jetzt sei alles gesagt.

Um auch unter Druck aufmerksam und offen für mein Gegenüber zu bleiben, nutze ich die letzten fünf Minuten vor einer Verhandlung ganz bewusst.

Zunächst achte ich zunächst auf meine Körperhaltung und darauf, wo ich mit meinen Gedanken gerade bin: Bin ich bei der Sache oder schon mitten in einer Auseinandersetzung, die noch gar nicht begonnen hat? Dann lasse ich einige Atemzüge ruhig kommen und gehen. Häufig atme ich etwas länger aus, solange es angenehm ist. Schließlich überlege ich, worauf ich im Gespräch besonders achten will. Der Geschäftsführerin aus unserem Beispiel würde ich empfehlen, sich eine Frage zurechtzulegen, auf deren Antwort sie tatsächlich gespannt ist. Etwa: „Was müssen Sie Ihren eigenen Kunden für das nächste Jahr heute schon zusagen können?“ Damit gibt sie keinen Cent nach. Sie eröffnet eine Möglichkeit, mehr zu erfahren.

Wie Führungskräfte Raum für gute Entscheidungen schaffen

Wer seinem Team diese Art der Vorbereitung ermöglichen will, muss dafür auch Platz schaffen. Wenn der Vertrieb bis zur letzten Minute am Angebot rechnen soll, sind die fünf Minuten schon verplant. Und wenn niemand weiß, wer einen Nachlass zusagen darf, gehört vor dem Termin der Entscheidungsspielraum geklärt. Persönliche Vorbereitung und organisatorische Verantwortung gehören für mich zusammen. Am Verhandlungstisch zeigt sich beides manchmal in einem unscheinbaren Moment: Die Geschäftsführerin kann den Kunden ausreden lassen, weil sie ihre Grenze kennt. Und ihr Vertriebsleiter weiß, dass jetzt Raum für seinen Vorschlag ist.

Über den Autor

Stefan Bruder ist Partner einer internationalen Wirtschaftskanzlei und trägt Führungsverantwortung für die M&A-Praxis in Europa und im Nahen Osten. Er ist ausgebildeter Yogalehrer und Autor von „Deep Breath Experience – Atemtechniken für High Performance“, erschienen bei Beck im dtv.