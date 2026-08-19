Weichenstellung für den Mittelstand: Rentenpflicht für Selbstständige

Breite Betroffenheit: Fast drei Viertel (rund 72,5 Prozent) aller schätzungsweise 3,7 Millionen Selbstständigen in Deutschland unterliegen bislang keinerlei verpflichtenden Systemen zur Alterssicherung.



Erhöhtes Armutsrisiko: Ein im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichter Forschungsbericht belegt, dass 14,3 Prozent der Selbstständigen in armutsgefährdeten Haushalten leben.



Die Alterssicherungskommission hat im Sommer 2026 ein Reformpaket mit 33 Kernempfehlungen übergeben, das eine obligatorische Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) forciert.



Die Debatte um die soziale Absicherung im bayerischen Mittelstand hat eine neue, Dynamik erreicht. Handwerker im Haupterwerb oder Gründer mit nur einem Hauptauftraggeber sind bereits per Gesetz rentenversicherungspflichtig die breite Mehrheit der Unternehmer kann hingegen eigenverantwortlich für den Lebensabend vorsorgen. Diese Wahlfreiheit steht jedoch angesichts aktueller Reformpläne zugunsten einer allgemeinen Rentenpflicht für Selbständige vor dem Aus.

Ein im Februar 2026 veröffentlichter Forschungsbericht des BMAS zur sozialen Lage von Selbstständigen legt offen, wie heterogen die Absicherung verläuft: Demnach befinden sich rund 15 bis 25 Prozent dieser Gruppe in einer prekären sozialen Lage. Besonders alarmierend für die Sozialkassen: 14,3 Prozent der Selbstständigen leben in Haushalten, deren Einkommen unter 60 Prozent des bundesweiten Medianwerts liegt – sie gelten somit als unmittelbar armutsgefährdet und sind deshalb im Alter häufiger auf staatliche Grundsicherung angewiesen.

Dramatische Vorsorgelücke

Daten der Deutschen Rentenversicherung (DRV) untermauern das strukturelle Problem: Von den insgesamt rund 3,7 Millionen Selbstständigen in Deutschland sind lediglich etwa 27,5 Prozent – sprich gut eine Million Menschen – über berufsständische Versorgungswerke oder Pflichtversicherungen abgesichert. Mehr als 2,5 Millionen Selbstständige sind dagegen komplett ohne Pflichtvorsorge. Laut aktuellen Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sorgt ein harter Kern von knapp 7 Prozent der Selbstständigen überhaupt nicht für das Alter vor.

Die im Juni an das BMAS übergebenen 33 Empfehlungen der Rentenkommission 2026 zielen daher auf eine umfassende Ausweitung des Versichertenkreises ab. Vorgesehen ist eine Altersvorsorgepflicht für alle neuen Selbstständigen. Um die Belastung abzufedern, stehen Übergangsregelungen, finanzielle Schonfristen in der sensiblen Gründungsphase sowie ein bedingtes „Opt-out“ im Raum. Wer privat vorsorgt, muss künftig den Nachweis erbringen, dass das gewählte Produkt insolvenz- und pfändungssicher ist sowie eine lebenslange Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus garantiert.

Rentenpflicht: Sorge vor Liquiditätsverlust

Der geplante Systemwechsel stößt bei bayerischen Wirtschaftsverbänden und Interessenvertretungen auf deutliche Kritik. Es wird befürchtet, dass starre Pflichtbeiträge – der allgemeine Rentenbeitragssatz liegt aktuell bei 18,6 Prozent – vor allem Kleinunternehmern in wirtschaftlich volatilen Phasen die Existenzgrundlage entziehen könnten.

Der Bund der Selbstständigen bringt die Kernargumente der unternehmerischen Praxis auf den Punkt:

„Zusätzliche Pflichtbeiträge können insbesondere bei dauerhaft niedrigen Einkommen neue Herausforderungen schaffen. Sie verringern die Liquidität in der Gründungsphase, erhöhen die finanzielle Belastung kleiner Unternehmen, erschweren Unternehmensgründungen und reduzieren den Spielraum für alternative Formen der Vermögensbildung.“

Der Verband fordert deshalb eine datenbasierte Debatte und zielgerichtete Lösungen statt einer pauschalen Versicherungspflicht.

Praxistaugliche Regelungen gefordert

Die Einführung einer Altersvorsorgepflicht gilt bereits als relativ sicher. Die geplante Altersvorsorgepflicht stellt eine fundamentale Zäsur für die bayerische Wirtschaft dar und bricht mit dem traditionellen Prinzip der unternehmerischen Wahlfreiheit. Während der Gesetzgeber mit der Reform das legitime Ziel verfolgt, systemische Lücken bei der sozialen Absicherung zu schließen und künftige Haushaltsbelastungen durch Altersarmut abzuwenden, steht der ländlich geprägte Mittelstand vor erheblichen Anpassungsprozessen. Für Solo-Selbstständige und kleine Familienbetriebe, die historisch eine hohe Resilienz durch flexible Vermögensbildung – etwa über Immobilieninvestitionen oder Reinvestitionen in den eigenen Betrieb – bewiesen haben, verringert der staatliche Eingriff den finanziellen Handlungsspielraum spürbar.