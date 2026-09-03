Cyberversicherungen: Das neue K.-o.-Kriterium in der Lieferkette

Harter Ausschluss: Großkonzerne fordern von mittelständischen Zulieferern zunehmend den Nachweis einer Cyberversicherung, um systemische Risiken in der Lieferkette zu minimieren.



Hohe Hürden: Viele KMU scheitern an den strengen IT-Mindeststandards der Versicherer und riskieren dadurch den Verlust wichtiger Kundenbeziehungen.



Existenzrisiko: Cybersicherheit wandelt sich von einer rein technischen Pflichtaufgabe zur existenziellen Frage der Marktfähigkeit für den deutschen Mittelstand.



Die Bedrohungslage im digitalen Raum hat für die deutsche Wirtschaft eine neue Dimension erreicht. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die Bedrohung durch Cyberkriminalität „so hoch wie nie zuvor“. Doch während der Mittelstand bisher vor allem die direkten Schäden eines Hackerangriffs fürchtete, droht nun Gefahr von einer ganz anderen Seite: den eigenen Großkunden. Immer mehr Konzerne machen eine Cyberversicherung zur zwingenden Bedingung für Zulieferer. Wer die Police nicht vorweisen kann, fliegt kurzerhand aus der Lieferkette

Konzerne wälzen das Risiko ab

Hinter diesem Trend steckt das Management von Systemrisiken. Große Konzerne haben erkannt, dass ihre eigenen IT-Festungen schwer zu knacken sind. Angreifer nutzen daher zunehmend die digitale Hintertür – über vernetzte Schnittstellen zu kleineren Zulieferern und Dienstleistern. Um dieses Risiko zu minimieren, fordern Einkäufer zunehmend den Nachweis einer Cyber-Police.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) warnt eindringlich vor dieser Entwicklung. Michael Wiesner , Mitglied der Kompetenzgruppe Cyber-Sicherheit des Verbandes, betonte diesbezüglich in einem offiziellen GDV-Fachinterview vom Juli 2026 :

„Wer heute stillsteht, fällt morgen zurück.“

Die fortlaufende Absicherung der digitalen Infrastruktur ist demnach kein optionaler Schutz mehr, sondern ein Eintritts-Ticket. Ohne Versicherungsschein rückt der Verlust von Großaufträgen in greifbare Nähe.

Unbarmherzige Hürden der Versicherer

Das Kernproblem für viele mittelständische Betriebe ist jedoch, dass man eine Cyberversicherung nicht einfach kaufen kann wie eine Kfz-Haftpflicht. Die Versicherer haben nach den massiven Schadenswellen der letzten Jahre ihre Bedingungen drastisch verschärft. Vor dem Abschluss steht ein digitaler TÜV, der es in sich hat.

Gefordert werden durchgehende Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), segmentierte Netzwerke, regelmäßige Mitarbeiterschulungen und lückenlose Backup-Strategien, die physisch vom Netz getrennt sind. Viele KMU scheitern bereits an diesen Mindestanforderungen. Wer die technischen Hausaufgaben nicht nachweisen kann, erhält schlichtweg kein Angebot – oder verliert im schlimmsten Fall seine wichtigsten Kunden.

Damit mutiert die Cybersicherheit endgültig vom lästigen IT-Thema zum harten Umsatzfaktor und somit zur Chefsache. Geschäftsführer können das Thema nicht mehr an externe Dienstleister wegdelegieren. Wenn die Markt- und Lieferfähigkeit davon abhängt, ob ein Versicherer das Unternehmen als „versicherbar“ einschätzt, wird IT-Sicherheit zu einer Kernkompetenz der Unternehmensführung.