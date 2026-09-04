ZIM-Antragsstopp: Drei starke Alternativen für den Mittelstand

- Rechtsanspruch: Die steuerliche Forschungszulage ist ungedeckt und bietet bayerischen Unternehmen im Gegensatz zu ZIM einen echten gesetzlichen Anspruch auf Förderung.
- Landesmittel: Das Bayerische Technologieförderungsprogramm (BayTP) und der Digitalbonus fangen Forschungs- und Entwicklungsprojekte regional auf.
- Wettbewerb: Das bundesweite Programm für Spitzenforschung bleibt eine Option, ist jedoch an strikte, halbjährliche Stichtage gebunden.
Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) steht erstmal still: Seit Juli 2026 gilt ein befristeter Antragsstopp für alle nationalen Einzel- und Kooperationsprojekte. Aufgrund explodierender Antragszahlen und knapper Haushaltsmittel hat das Bundeswirtschaftsministerium die Reißleine gezogen. Für bayerische Unternehmen bricht damit kurzfristig das wichtigste Fundament der technologieoffenen Projektförderung weg. Doch das ist kein Grund, laufende Entwicklungen einzufrieren, denn der Blick auf die verbleibende Förderlandschaft zeigt verlässliche Auswege.
Der abrupte Stopp sorgt in der Wirtschaft für massive Verunsicherung. In einer gemeinsamen Erklärung der Wirtschaftsverbände warnt der Bundesverband Der Mittelstand (BVMW) eindringlich vor den Folgen:
„Innovationsförderung darf nicht zum haushaltspolitischen Stop-and-go werden.“
Rettungsanker auf Bundesebene
Das effektivste Auffangbecken auf Bundesebene ist derzeit die steuerliche Forschungszulage. Während klassische ZIM-Zuschüsse stets von der Haushaltslage abhängen, punktet dieses Instrument mit einem gesetzlichen Rechtsanspruch ohne Budgetdeckel. Ein konkretes Rechenbeispiel verdeutlicht das Potenzial für ein bayerisches KMU: Plant ein Betrieb ein Entwicklungsprojekt mit zwei Software-Entwicklern über ein Jahr und setzt dafür lohnsteuerpflichtige Personalkosten von insgesamt 150.000 Euro an, gewährt die Forschungszulage kleinen und mittleren Unternehmen einen Fördersatz von 35 Prozent. Das Unternehmen erhält somit eine direkte steuerliche Gutschrift von 52.500 Euro. Da die Beantragung über die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) auch rückwirkend für bereits begonnene Projekte möglich ist, sinkt das finanzielle Risiko für laufende Entwicklungen sofort.
Heimspiel: Bayerische Landesförderung
Bayerische Betriebe können darüber hinaus direkt auf Landesmittel ausweichen und ihren Standortvorteil nutzen. Das Bayerische Technologieförderungsprogramm (BayTP) unterstützt gezielt die Entwicklung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie deren Markteinführung. Das Programm bietet regionale Nähe und in vielen Fällen deutlich schnellere Bundesverfahren. Wer hingegen schlankere Digitalisierungsvorhaben oder gezielte Investitionen in die IT-Sicherheit plant, findet im bewährten Digitalbonus Bayern eine unkomplizierte Alternative, die kleinere Investitionen schnell bezuschusst.
KMU-innovativ für die Spitzenforschung
Für technologische Vorreiter bleibt zudem das Programm KMU-innovativ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Option. Diese Initiative zielt passgenau auf risikoreiche Spitzenforschung in definierten Zukunftsfeldern wie der Medizintechnik oder den Informations- und Kommunikationstechnologien. Das Verfahren ist allerdings zweistufig, hochkompetitiv und an feste, halbjährliche Stichtage gebunden. Als Sofortmaßnahme für ein akut gestopptes Projekt eignet es sich daher selten, wohl aber als stabiles Fundament für die strategische Neuplanung kommender Projekte.
Der aktuelle ZIM-Stopp zeigt schmerzhaft, dass eine Monokultur in der Innovationsfinanzierung riskant ist. Wer jetzt schnell schaltet und den Mix aus steuerlicher Forschungszulage und bayerischen Landesmitteln klug kombiniert, sichert seine Innovationspipeline ab – unabhängig von den haushaltspolitischen Turbulenzen in Berlin.