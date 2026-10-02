Nasscom-Delegation zu Besuch bei SpaceNet

Nasscom, der Spitzenverband der indischen Technologiebranche war zu Gast bei der SpaceNet AG in München.

Dort wurden Informationen zu Technologien und Geschäftsmöglichkeiten im deutschen Mittelstand ausgetauscht.

Mit dem EU-Forum will sich Nasscom als Partner in Europa etablieren.

Die digitale Zukunft gestalten, einen Raum für Dialog und Innovation schaffen – mit diesen Zielen lud der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) Teilnehmende des deutsch-indischen Delegationsprogramms von Nasscom, der übergeordnete Spitzenverband und die Handelskammer für die indische IT- und BPM- Technologiebranche, zu SpaceNet nach München ein. SpaceNet ist ein Rchenzentrumsbetreiber und Managed Full Service Provider mit über 30 Jahren Erfahrung. 30 Teilnehmer tauschten sich zu Technologien und Geschäftsmöglichkeiten im deutschen Mittelstand aus.

Das Nasscom EU-Forum

Nasscom launchte darüber hinaus kürzlich in Berlin das EU-Forum. Mit dieser Plattform wird Nasscoms Vision, indische Technologieunternehmen als langfristige Strategiepartner in Europas digitaler Transformation zu positionieren, um einiges konkreter. Das EU-Forum bietet Nasscom einen Ansatzpunkt, indische Technologieunternehmen stärker mit europäischen Unternehmen und Innovationszentren zu vernetzen.

Das EU-Forum bietet für mittelständische Unternehmen Chancen, besonders im Bereich Deep- und Defence-Tech. Laut dem Global Tech Ecosystem Index 2026 (GTEI) nimmt München als führender Technologie-Hub Deutschlands in dieser Branche eine Vorreiterrolle ein. Unternehmen wie Helsing oder Arx Robotics machten laut Dealroom – dem Herausgeber des GTEI – allein 2025 zusammen mehr als 650 Millionen Euro Umsatz. Der Trend zeigt: München entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Standort für sicherheitsrelevante Technologien und digitale Innovationen in Europa.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen wäre eine solche Brücke interessant: Während große Konzerne häufig über eigene internationale Standorte und weitreichende Partnernetzwerke verfügen, sind für KMU belastbare Kontakte vor Ort oftmals die Voraussetzung, um neue Technologie- und Absatzmärkte überhaupt erschließen zu können.

Für den bayerischen Mittelstand könnte daraus eine Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen entstehen. Bayerische Unternehmen bringen insbesondere in Maschinenbau, industrieller Produktion und spezialisierten Technologiemärkten tiefes Anwendungswissen mit. Indiens Technologiesektor wiederum eröffnet ein großes Netzwerk potenzieller Partner aus Softwareentwicklung, KI, Cloud-Technologien und digitalen Dienstleistungen. Gelingt es dem EU-Forum, diese Kompetenzen gezielt zusammenzubringen, könnten aus Delegationsreisen künftig gemeinsame Entwicklungsprojekte, Technologiepartnerschaften und neue Marktzugänge entstehen.

Besonders interessant dürfte dabei die Verbindung von industriellem Know-How und Softwarekompetenz werden. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung von Maschinen und Produktionsprozessen verschwimmen die Grenzen zwischen Industrie- und IT-Unternehmen. Für mittelständische Unternehmen wird damit nicht allein entscheidend sein, Technologien selbst zu entwickeln. Ebenso wichtig wird die Fähigkeit, internationale Spezialist*innen und Technologiepartner in die eigene Wertschöpfung einzubinden.

Ob das neue Forum diese Erwartungen erfüllen kann, muss sich noch zeigen. Entscheidend wird sein, ob auf den ersten persönlichen Kontakten dauerhafte und für mittelständische Unternehmen zugängliche Kooperationsstrukturen entstehen. Der Besuch bei SpaceNet AG wäre dann weniger Abschluss einer Delegationsreise als vielmehr der Beginn einer neuen Verbindung zwischen dem indischen Tech-Ökosystem und dem europäischen Mittelstand.