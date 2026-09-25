Reshoring: Die Renaissance der Werkbank

Struktureller Umbruch: Während Großkonzerne im Zuge globaler Krisen Stellen abbauen, stabilisieren bayerische KMU ihre Lieferketten durch gezieltes Reshoring.



Risiko- und Bürokantieminimierung: Regionale Produktionsketten reduzieren logistische Abhängigkeiten und senken die regulatorischen Kontrollpflichten entlang der Lieferketten.



Kompensation durch Technologie: Der Einsatz von Automatisierung und Robotik gleicht die höheren Standort- und Lohnkosten im Freistaat aus.



1,2 Prozent auf rund 231,0 Milliarden Euro , doch zeitgleich sank der Personalstand spürbar: Allein in diesem Zeitraum waren knapp 21.900 Beschäftigte weniger in der bayerischen Industrie tätig. Die bayerische Industrie bewegt sich in einem volatilen Marktumfeld. Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik zeigen ein gemischtes Bild für das Verarbeitende Gewerbe. Zwar verzeichnete der Sektor im ersten Halbjahr 2026 ein nominales Umsatzplus vonauf rund, doch zeitgleich sank der Personalstand spürbar: Allein in diesem Zeitraum waren knappin der bayerischen Industrie tätig.

Inmitten dieser Konsolidierungsphase wählen inhabergeführte mittelständische Betriebe und Hidden Champions zunehmend den Weg des „Reshorings“ – der gezielten Rückverlagerung von Produktionskapazitäten nach Bayern.

Risikomanagement schlägt Einkaufsvorteil

Der Schritt zurück an den heimischen Standort basiert primär auf Risikobetrachtungen. Die Anfälligkeit globaler Logistikrouten und anhaltende geopolitische Spannungen führen in vielen Unternehmen zu teuren Produktionsstillständen. Wer Vorprodukte aus Übersee bezieht, trägt zudem hohe administrative Lasten.

Die Rückverlagerung in bayerische Regionen wie Oberfranken, die Oberpfalz oder Niederbayern verkürzt die Lieferwege. Ein direkter Nutzwert liegt in der Entlastung von bürokratischen Kontroll- und Berichtspflichten. Werden Zulieferungen aus dem unmittelbaren regionalen Umfeld bezogen, entfallen komplexe, risikoanfällige Übersee-Audits, wie sie nationale und europäische Lieferkettengesetze für ausländische Vorlieferanten vorschreiben. Das senkt die Prozesskosten im Einkauf dauerhaft.

Automatisierung kompensiert Standortkosten

Das zentrale Argument gegen den Produktionsstandort Bayern sind die im internationalen Vergleich hohen Arbeits- und Energiekosten. Der vbw-Index der bayerischen Wirtschaft verharrte im Frühjahr 2026 bei 87 Punkten und liegt damit weiterhin deutlich unter der neutralen Wachstumsschwelle von 100 Punkten.

Um in diesem Umfeld profitabel zu agieren, investiert der Mittelstand verstärkt in Prozesstechnologien. Durch die Implementierung von Sensorik, industriellem 3D-Druck und robotergestützten Fertigungszellen erreichen moderne Werkbänke einen Automatisierungsgrad, der den reinen Lohnkostenfaktor in den Hintergrund rücken lässt.

Dass diese Anpassungsstrategien greifen, untermauern offizielle Wirtschaftsdaten. Gustl F. Thum, Sprecher der Geschäftsleitung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Wieselhuber & Partner, erklärte im Rahmen des 17. Bayerischen Mittelstandspreises im Münchner Künstlerhaus:

„Erfolgreiche Familienunternehmen und Mittelständler zeichnen sich nicht nur durch wirtschaftliche Stärke aus, sondern vor allem durch ihre Fähigkeit, Wandel aktiv zu gestalten. Die ausgezeichneten Unternehmen zeigen: Nachhaltiger Erfolg ist auch in anspruchsvollen Zeiten möglich!“

Regionale Bindung als Stabilitätsfaktor