Warum die passende Finanzierungslösung im Mittelstand oft in der eigenen Bilanz steckt

In vielen mittelständischen Unternehmen ist Kapital gebunden, das deshalb nicht für laufende Ausgaben oder Investitionen zur Verfügung steht. Dazu gehören ausstehende Kundenforderungen und Bestände, die erst verkauft oder verarbeitet werden müssen. Wer wachsen möchte, sollte daher nicht nur über einen neuen Kredit nachdenken, sondern zunächst das eigene Umlaufvermögen untersuchen.

Debatten über die passende Finanzierungslösung drehen sich häufig um Zinssätze, Sicherheiten und Kreditzusagen. Ein wichtiger Hebel liegt jedoch im Unternehmen selbst. Kennzahlen zum Working Capital machen sichtbar, wie viel Kapital in Forderungen, Vorräten und Zahlungsfristen gebunden ist. Ohne eine regelmäßige Auswertung bleibt dieses Potenzial im Tagesgeschäft allerdings leicht unbemerkt.

Der Mittelstand gerät bei Zahlungsfristen stärker unter Druck

Im ersten Halbjahr 2026 räumten Unternehmen ihren Geschäftskunden durchschnittlich 32,21 Tage Zeit zum Bezahlen ein. Zusammen mit einem durchschnittlichen Verzug überfälliger Rechnungen von 8,14 Tagen ergab sich eine Forderungslaufzeit von 40,35 Tagen. Großunternehmen erhielten im Mittel 35,51 Tage Zahlungsfrist, kleine Unternehmen dagegen nur 26,37 Tage. Muss ein Betrieb seine Lieferanten bezahlen, bevor die eigenen Kunden überweisen, entsteht eine Finanzierungslücke.

Dass Kapital immer länger im laufenden Geschäft gebunden bleibt, bestätigt eine Studie von RSM Ebner Stolz aus dem Jahr 2026. Dafür wurden pro Jahr die Daten von mehr als 750 mittelständischen Unternehmen aus 15 Branchen ausgewertet. Zwischen 2022 und 2025 stieg der mediane Cash Conversion Cycle von 54 auf 61 Tage. Kleinere Unternehmen waren dabei stärkeren Schwankungen ausgesetzt.

Drei Kennzahlen legen das gebundene Kapital offen

Der Cash Conversion Cycle misst den Zeitraum zwischen der Bezahlung betrieblicher Vorleistungen und dem Eingang der Kundenzahlung. Er setzt sich aus drei Kennzahlen zusammen.

Days Sales Outstanding bezeichnet die durchschnittliche Dauer bis zum Zahlungseingang.

Days Inventory Outstanding bezeichnet die durchschnittliche Verweildauer der Vorräte.

Days Payables Outstanding bezeichnet die durchschnittliche Zahlungsdauer gegenüber Lieferanten.

Die ersten beiden Kennzahlen verlängern die Kapitalbindung, während längere Zahlungsfristen bei den eigenen Lieferanten den Finanzierungszeitraum verkürzen. Der Cash Conversion Cycle ergibt sich daher aus DSO plus DIO minus DPO. Die einzelnen Werte zeigen, wo eine Optimierung ansetzen sollte. Bei langen Forderungslaufzeiten helfen eine schnellere Rechnungsstellung und ein konsequentes Forderungsmanagement. Überhöhte Lagerbestände erfordern dagegen eine bessere Bedarfsplanung und angepasste Bestellmengen. Zahlungsziele mit Lieferanten können zusätzlichen Spielraum schaffen, sollten aber wirtschaftlich tragfähig bleiben und die Geschäftsbeziehung nicht belasten.

Investitionsbereitschaft trotz solider Kapitalstruktur gering

Nach aktuellen KfW-Erhebungen bleibt die Investitionsbereitschaft gering. Anfang 2026 nannten mittelständische Unternehmen vor allem die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, hohe Material-, Energie- und Lohnkosten sowie gesetzliche Vorgaben als Hemmnisse. Preisbereinigt gingen die Unternehmensinvestitionen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent zurück. Die Unternehmensbefragung 2026 zeigt außerdem, dass 31 Prozent der befragten Unternehmen innerhalb eines Jahres eine gesunkene Eigenkapitalquote meldeten. Fehlende Eigenmittel nannten 34 Prozent der nicht investierenden Unternehmen als Hindernis, ungünstige Finanzierungskonditionen 28 Prozent. Die Freisetzung gebundenen Kapitals kann daher zusätzlichen Handlungsspielraum schaffen, auch wenn sie strukturelle Investitionshemmnisse nicht beseitigt.

Welche Finanzierungslösung zum gebundenen Kapital passt

Ein Finanzierungsinstrument sollte zur Ursache des Kapitalbedarfs passen. Dafür stehen mittelständischen Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.

Ein Kontokorrentkredit überbrückt kurzfristige Schwankungen innerhalb eines vereinbarten Rahmens.

Ein Investitionsdarlehen eignet sich für langfristig genutzte Anlagen und einen klar bezifferbaren Kapitalbedarf.

Leasing verteilt die Kosten für Maschinen, Fahrzeuge oder IT über eine vereinbarte Laufzeit.

Factoring setzt bei offenen Kundenrechnungen an und macht einen Teil ihres Werts früher verfügbar.

Steckt der Engpass im Lager, helfen angepasste Bestellmengen, kürzere Beschaffungszyklen und eine Bereinigung schwach nachgefragter Bestände. Liegt das Kapital dagegen überwiegend in offenen Forderungen, kommen ein konsequentes Forderungsmanagement und passende Finanzierungslösungen für den Mittelstand infrage. Die Entscheidung sollte sich nicht allein am Zinssatz orientieren. Relevant sind auch Laufzeit, Flexibilität, Ausfallrisiko, Auswirkungen auf die Bilanz und der administrative Aufwand.

Gebundenes Kapital gezielt freisetzen

Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt davon ab, wo das Kapital gebunden ist. Hohe Lagerbestände lassen sich durch realistischere Absatzprognosen, angepasste Bestellmengen und kürzere Beschaffungszyklen reduzieren. Dabei sollten Unternehmen nicht pauschal Bestände abbauen, sondern zwischen notwendigen Reserven und schwer verkäuflichen Waren unterscheiden. Eine regelmäßige Analyse von Lagerdauer, Umschlagshäufigkeit und saisonalem Bedarf zeigt, an welchen Stellen tatsächlich Potenzial besteht.

Bei offenen Forderungen helfen eine schnelle Rechnungsstellung, klare Zahlungsziele und ein konsequentes Mahnwesen. Zusätzlich sollten Betriebe prüfen, welche Kunden regelmäßig verspätet zahlen und wie stark einzelne Großkunden den Forderungsbestand prägen. Digitale Rechnungsprozesse können die Zeit zwischen Leistungserbringung und Versand verkürzen. Automatisierte Zahlungserinnerungen sorgen zudem dafür, dass überfällige Beträge nicht unnötig lange offenbleiben.

Welche Maßnahme geeignet ist, richtet sich nach der Kundenstruktur, den durchschnittlichen Zahlungsfristen und den entstehenden Kosten. Entscheidend ist eine regelmäßige Kontrolle, da sich Kapitalbindung, Nachfrage und Zahlungsverhalten im Jahresverlauf verändern können.

Freie Liquidität schafft neuen Handlungsspielraum

Wird gebundenes Kapital verfügbar, kann es für Investitionen, den Abbau von Verbindlichkeiten oder laufende Ausgaben eingesetzt werden. Unternehmen können außerdem Skontofristen besser nutzen und ihre Abhängigkeit von kurzfristigen Krediten verringern. Das stärkt die finanzielle Beweglichkeit und erleichtert es, auf steigende Kosten, neue Aufträge oder unerwartete Belastungen zu reagieren.

Der Nutzen beschränkt sich deshalb nicht auf die Vermeidung akuter Engpässe. Ein kürzerer Cash Conversion Cycle schafft planbarere Zahlungsströme und kann Investitionen ermöglichen, ohne sofort zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Forderungen, Bestände und Verbindlichkeiten regelmäßig gemeinsam ausgewertet werden. So wird Working-Capital-Management zu einer dauerhaften Grundlage für finanzierbares Wachstum.

Häufige Fragen zur Finanzierung im Mittelstand

Wann müssen Fördermittel für eine Investition beantragt werden?

Viele Förderkredite und Zuschüsse müssen vor Beginn des Vorhabens beantragt werden. Bereits erteilte Aufträge oder geleistete Anzahlungen können eine Förderung ausschließen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Betriebsmittel- und einem Investitionskredit?

Ein Betriebsmittelkredit finanziert laufende Ausgaben wie Waren, Personal oder Miete. Ein Investitionskredit dient langfristig genutzten Anschaffungen wie Maschinen, Fahrzeugen oder technischer Ausstattung.

Welche Sicherheiten akzeptieren Banken bei einer Unternehmensfinanzierung?

Mögliche Sicherheiten sind Immobilien, Maschinen, Guthaben, Forderungen oder Bürgschaften. Welche davon akzeptiert werden, hängt von ihrem Wert, ihrer Verwertbarkeit und der Bonität des Unternehmens ab.

Wie sollte die Laufzeit einer Unternehmensfinanzierung gewählt werden?

Die Laufzeit sollte sich grundsätzlich an der Nutzungsdauer des finanzierten Wirtschaftsguts orientieren. Eine zu kurze Laufzeit erhöht die Tilgungsbelastung und kann die Liquidität unnötig einschränken.