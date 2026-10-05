Warum CEDEM AG nun auf Frauengesundheit setzt

Von Rasha Oudeh

Ich bin Unternehmerin und habe meinen beruflichen Weg mit dem Programmieren begonnen. Meine Ausbildung schloss ich 1999 ab. Bis heute begeistern mich IT und Computer. Diese Neugier gehört zu meiner DNA. Sie prägt, wie ich lerne, kommuniziere und Unternehmen aufbaue. Vielleicht ist sie auch ein Grund dafür, dass Sie heute meine Geschichte lesen.

Anfangs arbeitete ich unter anderem in der Administration, gab Computerschulungen und war im Coaching tätig. 2007 lernte ich einen Geschäftsmann kennen, der mich in die kaufmännische Seite des Arzneimittelgeschäfts einführte. Mein Einstieg erfolgte über die Geschäftsentwicklung. Ich war keine Apothekerin, konnte aber kommunizieren, Beziehungen aufbauen und dazulernen. Ich nahm Kontakt zu Pharmaunternehmen in Deutschland und Italien auf, um Lieferbeziehungen aufzubauen und Exportmöglichkeiten zu erschließen. Mein erstes Unternehmen gründete ich in Deutschland, später folgte ein weiteres in der Schweiz. Beide Unternehmen verkaufte ich 2016. Mein nächstes Kapitel begann mit der Übernahme von CEDEM AG, einem kleinen Schweizer Unternehmen, das ich mit einer klaren internationalen Ausrichtung weiterentwickeln wollte.

Mein Ziel war ein mittelständisches Schweizer Gesundheitsunternehmen für die Märkte im Nahen Osten und in Afrika. Ich kannte diese Märkte und war überzeugt, dass ein Unternehmen mit europäischer Qualität und einem guten Verständnis für die Bedürfnisse vor Ort dort seinen Platz finden konnte. Manche belächelten meinen Wechsel von Generika zu Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Für sie wirkte es wie ein Rückschritt. Mir waren die Unterschiede bei den regulatorischen Anforderungen und Geschäftsmodellen bewusst. Dennoch sah ich Potenzial in der Gesundheitsvorsorge. Gesundheit war für mich inzwischen zu einer persönlichen Leidenschaft geworden, und ich wollte CEDEM zu einem Partner für das tägliche Wohlbefinden machen.

Heute bestärkt mich das Wachstum der Branche in dieser Überzeugung. Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für Nutraceuticals, zu dem Nahrungsergänzungsmittel sowie funktionelle Lebensmittel und Getränke gehören, bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar erreichen. In diesem breiten Markt sind wir tätig. Sein Wachstum bringt allerdings auch mehr Wettbewerb mit sich.

Lehren aus Deutschland und der Schweiz

Was ich an Deutschland und der Schweiz besonders schätze, ist der hohe Stellenwert von Präzision. Ich bewundere die Qualität der Bildung und die Sorgfalt, mit der Kinder lernen, genau hinzusehen, Fragen zu stellen und ihre Umwelt zu verstehen. Selbst der Unterricht über die Natur geht auf wunderbare Weise ins Detail. Im Lehrplan 21 des schweizer Kantons Zug lernen Kinder, das Wachstum von Pflanzen zu beobachten und zu beschreiben. Im Grundschullehrplan von Baden-Württemberg gehört es dazu, eine Pflanze zu ziehen, zu pflegen und ihre Entwicklung zu dokumentieren. So kann eine Bohne oder eine Sonnenblume Geduld, Verantwortungsbewusstsein und genaues Beobachten vermitteln. Das finde ich schön und manchmal auch ein wenig amüsant. Man betrachtet eine Pflanze und sagt: «Wie schön!» Ein Kind setzt womöglich schon dazu an, einem die Wurzeln und den Wachstumszyklus zu erklären. Und vielleicht auch, was man bei der Pflege besser machen sollte, damit die Pflanze überlebt. Diese Liebe zum Detail spricht mich an. Beim Programmieren habe ich gelernt, dass eine Kleinigkeit das Ergebnis verändern kann. Der Aufbau meiner Unternehmen in Deutschland und der Schweiz hat meine Wertschätzung dafür vertieft, präzise Fragen zu stellen und den Antworten sorgfältig nachzugehen.

CEDEM ist ein Schweizer Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschland. Die meisten unserer Produkte werden in Deutschland hergestellt. Beide Länder haben meine Vorstellung davon geprägt, wie ich das Unternehmen weiterentwickeln möchte. Für mich ist damit die Verantwortung verbunden, sorgfältig auszuwählen, was in unsere Produkte kommt, und ebenso sorgfältig darüber zu kommunizieren.

Frauengesundheit als strategischer Schwerpunkt

Meine ursprüngliche Vision für CEDEM war breit angelegt: ein Partner für die Gesundheitsvorsorge der ganzen Familie. Wir entwickelten Produkte für verschiedene Gesundheitsbereiche, weil ich mehr Menschen erreichen wollte. Im Laufe der Zeit, besonders nach der COVID-Pandemie, beobachtete ich einen zunehmenden Wettbewerb in den einzelnen Märkten. Lokale Marken wurden sichtbarer, und die Kundinnen und Kunden hatten mehr Auswahl. Ich begann, mich zu fragen, ob jedes zusätzliche Produkt CEDEM tatsächlich stärker machte. Ein Unternehmen unserer Größe musste sein Wissen und seine Investitionen gezielter einsetzen.

2025 entschied ich mich, Frauengesundheit zu unserem strategischen Schwerpunkt zu machen. Durch meine Arbeit in Europa, im Nahen Osten und in Afrika erkannte ich Bedürfnisse, die aus meiner Sicht mehr Aufmerksamkeit verdienten, insbesondere bei PMS, Fruchtbarkeit und Menopause. Ich wollte, dass wir diese Bereiche besser verstehen und ein stärker spezialisiertes Portfolio entwickeln. Als Frau liegt mir diese Ausrichtung auch persönlich am Herzen. Unsere Bedürfnisse verändern sich im Laufe des Lebens. Produkte, die uns unterstützen sollen, müssen diese Veränderungen berücksichtigen. Das Frauengesundheitsportfolio der CEDEM AG orientiert sich an den sich wandelnden physiologischen und ernährungsbezogenen Bedürfnissen von Frauen in den verschiedenen Lebensphasen. Es umfasst die Bereiche prämenstruelles Syndrom (PMS), polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS), reproduktive Gesundheit und Fertilität, Präkonzeption, also die Zeit vor einer Schwangerschaft, Schwangerschaft und mütterliche Nährstoffversorgung, Stillzeit, Vaginal- und Harnwegsgesundheit sowie Menopause. Diese Bereiche sind durch das Leben der Frau miteinander verbunden, die sie betreffen.

«Von der Pubertät bis zur Menopause und darüber hinaus» beschreibt die Richtung, die ich mit CEDEM einschlagen möchte. Sie gibt uns einen klaren Rahmen dafür, wo wir Fachwissen aufbauen und wo eine gezielte Ergänzung der Ernährung sinnvoll sein kann.

Innovation in den Inhaltsstoffen

Diese Ausrichtung verändert unseren Ansatz in der Produktentwicklung. Wir müssen bei den Bedürfnissen einer Frau beginnen, bestehende Angebote verstehen und uns fragen, wo wir etwas Sinnvolles beitragen können. Erst dann sollten wir über Inhaltsstoffe und Rezepturen entscheiden. Auf der Grundlage von schweizer Qualität, wissenschaftlicher Expertise und innovativer Rezepturentwicklung ist unser Sortiment darauf ausgerichtet, gezielte Ernährungslösungen für die jeweiligen Lebensphasen von Frauen anzubieten. Wir kombinieren essenzielle Nährstoffe mit ausgewählten innovativen und klinisch untersuchten Inhaltsstoffen, darunter Markenrohstoffe. Die Auswahl orientiert sich an der wissenschaftlichen Grundlage für ihren Einsatz, ihrer Qualität und ihrer Relevanz für klar definierte Bedürfnisse im Bereich der Frauengesundheit.

Für mich bedeutet die Auswahl eines Inhaltsstoffs, die zugrundeliegende Forschung, die untersuchte Dosierung und die Relevanz für den vorgesehenen Verwendungszweck zu verstehen. Diese Sorgfalt soll jede Rezeptur prägen, die wir entwickeln. Innovation kann in einem Inhaltsstoff, einer durchdachten Kombination oder einer Darreichungsform liegen, die sich im Alltag leichter regelmäßig einnehmen lässt. Die entscheidende Frage ist einfach: Warum sollte es dieses Produkt geben, und wie passt es in das Leben einer Frau?

Hier wird meine Wertschätzung für deutsche und schweizer Präzision konkret. Die Details zählen, von der Auswahl der Inhaltsstoffe über die Herstellung bis zu den Formulierungen auf der Verpackung. Ich möchte, dass unsere Kommunikation ebenso sorgfältig durchdacht ist wie unsere Rezepturen.

Meine Ziele für CEDEM bleiben ambitioniert. Mit unserem früheren, breiter aufgestellten Portfolio haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt. Diese möchte ich nun auf die Frauengesundheit konzentrieren. Wir haben noch viel zu lernen und weiterzuentwickeln, aber unsere Richtung ist klar. Die Neugier, die mich einst zum Programmieren führte, begleitet mich bis heute. Sie hilft mir, die Bedürfnisse von Frauen besser zu verstehen und zu entscheiden, wie ich CEDEM weiterentwickeln möchte: Unterschiedliche Lebensphasen. Unterschiedliche Bedürfnisse. Präziser abgestimmte Ernährungslösungen.

Über die Autorin

Rasha Oudeh ist CEO und Inhaberin der CEDEM AG sowie Gründerin und CEO der Global Match AG in der Schweiz. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäftsaufbau in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Ihre Schwerpunkte sind die Gesundheitsbranche, internationale Expansion und strategische Partnerschaften.