5. Mai 2020

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Bayern sprach in Rahmen eines Webinars am 4. Mai mit der Virologin Prof. Dr. Ulrike Protzer von der TU München, um aktuelle Fragen aus der Wirtschaft zur Corona-Krise zu beantworten. Das vollständige Webinar finden Sie hier:

