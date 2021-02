BAYERNS BEST 50: Bewerbungsprozess gestartet

12. Februar 2021

Die jährliche Preisverleihung durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie für die 50 leistungsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern steht vor der Tür. Ab sofort können sich wieder alle bayerischen Unternehmen des Mittelstandes für die Auszeichnung BAYERNS BEST 50 bewerben, die bei ihrem Umsatz und der Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren überdurchschnittliche Erfolge verzeichnen konnten. Überdies soll auch die „Bayerische Unternehmerin des Jahres“ aus den Reihen der BAYERNS BEST 50 wie bereits im letzten Jahr aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs ihres Unternehmens geehrt werden.

Die Ehrung erfolgt durch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und soll am 26. Juli 2021 in Schloss Schleißheim stattfinden. Der Baker Tilly Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die Rolle des Jurors für die finale Preisverleihung zukommen.

Zwei Unternehmen möchte das Bayerische Wirtschaftsministerium außerdem einen Sonderpreis für herausragendes Engagement bei der Ausbildung im eigenen Betrieb überreichen. Somit soll die Ausbildung im Betrieb für ihre Schlüsselrolle besonders hervorgehoben werden.

In Zeiten von Corona sollen vor allem Unternehmen berücksichtigt werden, die in angeschlagenen Branchen besondere Leistung erbracht haben und weiteren mittelständischen Unternehmen als Inspiration für einen Umgang mit der Krise dienen können.

Anmeldeschluss ist der 31. März 2021.

Detailinfos und Bewerbung unter: www.bb50.de