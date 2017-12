Neue Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren gestartet

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries gab letzte Woche bekannt, dass ab sofort drei weitere Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren ihre Arbeit aufnehmen. Die Zentren mit den Schwerpunkten „Textil-vernetzt“, „IT-Wirtschaft“ und „Usability“ werden Teil des bundesweiten Netzwerkes, das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei der Digitalisierung zur Seite stehen soll. Das Projekt der Kompetenzzentren wird seit Dezember 2015 im Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand Digital“ vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

Bundesweites Netzwerk aus Anlaufstellen eingerichtet

Zypries zeigte sich angesichts der neuen Digitalisierungs-Hotspots erfreut: „Mit dem Start der drei neuen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren haben wir unser Ziel erreicht, ein bundesweit flächendeckendes Unterstützungsnetzwerk für den Mittelstand zu schaffen.“

Tatsächlich ist zwei Jahre nach dem Start der Projektinitiative das Netzwerk von fünf auf nun insgesamt 22 Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren angewachsen. Ein Beispiel eines Zentrums, das schon seit einiger Zeit Projekte zur Digitalisierung für KMU anbietet, ist hierzu das vom BVMW geleitete Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum in Berlin.

Zypries hob den praktischen Nutzen des Projekts für die Unternehmen hervor: So würden die Kompetenzzentren mittels Anschauungs- und Erprobungsmöglichkeiten Digitalisierung zum Anfassen bieten, so Zypries. Dadurch könne der Mittelstand für die Chancen und Herausforderungen im digitalen Zeitalter in idealer Weise fit gemacht werden.

Neues Angebot zu Usability, IT-Mittelstand und intelligenten Textilien

Das neue Angebot für den IT-Mittelstand, zu Fragen der Usability und neuen technischen Textilien erweitert das Projekt dabei um weitere Schwerpunkte: Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum „Textil-vernetzt“ wird speziell mittelständischen Unternehmen der Textilindustrie und des Textilmaschinenbaus bei Digitalisierungsprozessen zur Seite stehen. Eine Geschäftsstelle in Berlin und vier Anlaufstellen in Aachen, Chemnitz, Denkendorf und Stuttgart beschäftigen sich mit innovativen technischen Textilien und textilen Werkstoffen, die als sogenannte „Enabling Technologies“ Anwendung finden. Dazu zählen beispielsweise Faserverbundwerkstoffe, die unter anderem im Automobilbau sowie in der Luft- und Raumfahrt verarbeitet werden, ebenso wie Intelligente Textilien. Diese können Daten des menschlichen Körpers, der Umgebung oder eines Bauteils erfassen und gewinnen in der Gesundheits- und Bauwirtschaft immer mehr an Bedeutung.

Den Fokus auf der mittelständischen IT-Wirtschaft und auf Start-Ups legt hingegen das Kompetenzzentrum „IT-Wirtschaft“. Diese sollen über Kooperationen zusammengeführt und vernetzt werden, um dadurch einheitliche und interoperable IT-Lösungen für KMU anzubieten. Das Zentrum ist bundesweit über Online-Plattformen sowie in vier regionalen Stützpunkten in Berlin, Aachen, Kassel und Karlsruhe präsent. Es soll KMU aus der IT-Branche in Hinblick auf IT-Sicherheit und Datenschutz, sowie bei digitalen Geschäftsmodellen und bei der Entwicklung systematischer Softwarelösungen unterstützen.

Das dritte der neuen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, „Usability“, nimmt die Benutzerfreundlichkeit und positive Nutzererlebnisse von IT-Lösungen, die sogenannte User Experience in den Fokus. Bundesweite Angebote sowie vier Anlaufstellen in Berlin, Stuttgart, Mannheim und Hamburg bieten den KMU Unterstützung beim Einsatz von Usability und User-Experience optimierten Produkten.

Weitere Informationen zu den neuen Kompetenzzentren finden Sie unter:

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/Mittelstand-4-0/kompetenzzentrum-textil.html

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/Mittelstand-4-0/kompetenzzentrum-usability.html

http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/Mittelstand-4-0/kompetenzzentrum-it-wirtschaft.html

