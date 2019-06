Möglichkeiten, neue Kunden für sein Unternehmen zu gewinnen

Kein Unternehmen könnte überleben, wenn es nicht regelmäßig neue Kunden bekommen würde. Mittlerweile gibt es immer mehr Unternehmen auf dem Markt und die Konkurrenz ist so groß wie noch nie zuvor. Umso wichtiger ist es, sich von der Konkurrenz abzuheben und die Menschen dazu zu bringen, bei einem selbst Kunde zu werden. Mittlerweile gibt es auch so viele Möglichkeiten für sein Unternehmen zu werben, dass viele da gar nicht mehr durchsteigen. Es gibt viele lokale und viele Online Möglichkeiten. Einige davon sind direkt als Werbung zu sehen, andere Möglichkeiten ziehen Kunden an, ohne aufdringlich Werbung zu machen. Die beiden effektivsten werden im Folgenden näher erläutert.

Klassisch aber effektiv: Die Messe

Auch wenn eine Messe nicht Online ist, ist sie immer noch eine der effektivsten Methoden, um neue Kunden zu gewinnen – vielleicht sogar neue Geschäftspartner. Doch eine Messe bedeutet eine Menge Aufwand. Von der Vorbereitung der Messetheke, über die Messe selbst, bis hin zur Nachbereitung. Nirgendwo hat man so viele Personen der passenden Zielgruppe auf einem Fleck, wie auf einer Messe. Doch hier tummeln sich auch viele Konkurrenten, weshalb es umso wichtiger ist, hervorzustechen. Aber man sollte auf keinen Fall um jeden Preis auffallen. Nutzt man sämtliche Neon Farben, wirkt dies eher kindisch und unseriös. Deshalb sollte man die Gestaltung der Messetheke auch in die Hand von Profis geben. Diese kennen sich besonders mit Farben aus und können den Stand auffällig, aber seriös wirken lassen. Farben werden dabei meist an die eigenen Unternehmensfarben, welche bereits im Logo auftauchen, angepasst.

Auch wenn eine Messe lokal ist, spielt das Internet trotzdem eine Rolle. Über diverse Social-Media-Kanäle und seine Website sollte man die eigene Präsenz auf der Messe bekannt machen. Eventuell gibt es ja sogar einen eigenen #Hashtag für die Messe. Hierüber kann man bereits im Vorfeld direkt die passende Zielgruppe erreichen und einen kleinen Teaser zur eigenen Messetheke hinterlassen. In diesen Posts kann man den Lesern auch gleichzeitig einige Infos über die Messe geben. Wichtig ist, dass man nicht immer nur über sich selbst und die Firma redet. Tipps, wo etwas wann ist, werden von Nutzern gerne gesehen und bringen ihnen einen deutlichen Mehrwert.

Mehr Kunden durch Online Marketing

Mittlerweile ist das Internet ein riesiger Markt auf welchem man einen Großteil seiner Kunden gewinnen kann. Doch wie kann man Online Kunden gewinnen, ohne gezielt aufdringliche Werbung zu schalten? Das Stichwort dafür ist Suchmaschinenoptimierung. Doch wie soll man damit Kunden gewinnen? In dem man seine Website so optimiert, dass man für die wichtigsten Suchbegriffe bei Google auf den vorderen Plätzen positioniert wird. Über 95 Prozent entscheiden sich für eine Website auf der ersten Seite bei Google und wenn man sich auf dieser befindet ist die Chance relativ hoch, dass man darüber neue Kunden gewinnt. Dafür muss die Seite an sich aber natürlich auch gut sein. Heutzutage sollte man diese nicht nur für die Suchmaschine, sondern auch für den Nutzer optimieren.

