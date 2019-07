Regeln für einen erfolgreichen Messeauftritt

11. Juli 2019

Es macht durchaus Sinn, in Bayern einen Messeauftritt zu planen. Bayern gehört zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Europa. Wer Erfolg haben will, der sollte auf eine Messe in Bayern gehen, mit Firmen aus Bayern zusammenarbeiten oder ein Unternehmen in Bayern gründen.

Es gibt viele gute Gründe, warum sich die erfolgreichsten Unternehmen in dieser Region niedergelassen haben. Damit die Messe zu einem vollen Erfolg wird, gelten folgende Hinweise:

Die Messe im Vorfeld kennen

Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Wichtig ist auch, dass man die Messe kennt. Dabei sollte man sich schlau machen, warum die entsprechende Messe ausgewählt worden ist. Der Firmengründer will bestimmt wissen, warum man sich für eine Messe in Nürnberg und nicht in München entschieden hat. Schließlich geht es hier auch um die Budgetplanung. Das Geld muss also sicher investiert werden, um den gewünschten Gewinn zu erzielen.

Klare Ziele definieren

Leere Stände, die man oft auf Messen sieht, signalisieren, dass die Aussteller sich keine Gedanken über die Ziele gemacht haben. Für einige Unternehmen mag es sicherlich nur darum gehen, einfach auf dem Event dabei zu sein. Allerdings stellt sich hier die Frage, welchen Zweck und Nutzen dieser Messeauftritt dann hat, wenn die Kosten nicht amortisiert werden können. So sollte man es also nicht machen. Wer mit klaren Zielen auf die Messe kommt, der wird auch die richtigen Maßnahmen treffen, damit die Messe zu einem vollen Erfolg wird.

Messestand richtig gestalten

Des Weiteren geht es auch darum, dass der Messestand richtig gestaltet wird. Der Messestand sollte dabei professionell und auch einladend wirken. Ansonsten gehen die Besucher einfach daran vorbei. Diverse Klapprahmen und einige Stühle und Tische sollten es schon sein. Sehr gut wirkt auch eine Empfangstheke, wo man lächelnde und freundliche Mitarbeiter hinstellt.

Zeitplan erstellen

Eine Messe muss gut geplant und organisiert werden. Aus diesem Grund sollte man sich darum bemühen, einen Zeitplan aufzustellen. Hier sollten die Anmeldefristen und die Services, welche man für den Messestand braucht, aufgelistet werden.

Team festlegen

Das Team sollte aus Personen bestehen, die für das Event Begeisterung zeigen. Dies können beispielsweise Trainees oder auch Mitarbeiter aus dem Vertrieb sein.

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 7 visits today)