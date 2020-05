Künstler kämpfen für den Erhalt der ARTMUC

19. Mai 2020

Die Münchner Kunstmesse ARTMUC ist innerhalb von sechs Jahren zum wichtigsten Event für zeitgenössische Kunst in Bayern geworden. Sie findet zweimal jährlich statt – je einmal im Frühling und im Herbst – und lockt jeweils über 6.000 Besucher an. Dieses Jahr musste die Frühlings-Ausgabe der Messe jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. „Die Messe im Frühjahr ist die beste Messe in jedem Künstlerjahr, nicht nur verkaufstechnisch, sondern auch von der Stimmung, den Leuten und vielem mehr. Die Absage ist daher besonders bitter“, bedauert der Künstler Matthias Kretschmer.

Die Künstleragentin Gudula Pauli hat nun zusammen mit einigen Künstlern, die zu den Ausstellern auf der ARTMUC zählen, eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um den Fortbestand des Kunstevents für München zu sichern. „Wir möchten unbedingt sicherstellen, dass die ARTMUC Kunstmesse in München fortbesteht. Wir hoffen, dass die Oktober-Ausgabe wie geplant stattfinden kann“, so Pauli.

Künstler bieten ihre Werke an und spenden den Erlös

Bei dem Crowdfunding-Projekt, das noch bis zum 30. Juni läuft, können Unterstützer zu günstigen Konditionen Kunstwerke der teilnehmenden Künstler erwerben. Die Erlöse fließen dabei voll in die Crowdfunding-Kampagne. Geldspenden sind ebenfalls möglich. „Es gibt in München keine vergleichbare Ausstellung. Wir Künstler sind sehr froh über diese Möglichkeit, auszustellen. Damit die ARTMUC weiter bestehen kann, ist dieser Spendenaufruf ins Leben gerufen worden“, erklärt die Künstlerin Nathalie Bräutigam.

Normalerweise stellen über 100 Einzelkünstler und Galerien aus aller Welt ihre zeitgenössischen Kunstwerke auf der ARTMUC aus. Die überwiegend jungen Künstler präsentieren dabei hauptsächlich Werke aus den Genres Street Art, Urban Art, digitale Kunst und Fotografie aber auch klassischer Malerei. Die Messe bietet die Möglichkeit, direkt mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen und ihre Werke zu erwerben.

Wichtige Plattform für aufstrebende Künstler

Dieses gelungene Konzept, was bereits zur Entdeckung zahlreicher Kunsttalente geführt hat, betont auch Pauli: „Wir möchten diese noch junge, wichtige Produzentenmesse für München unterstützen, die für viele Künstlerinnen und Künstler bereits zum Ausgangspunkt ihrer Karriere geworden ist oder für sie als „Künstlerfamilie“ fungiert. Die ARTMUC Kunstmesse bietet vielerlei Chancen gesehen zu werden, Werke direkt an Kunstliebhaber zu verkaufen, Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen. Sie ist unschätzbar wertvoll und wird vom Veranstalter Raiko Schwalbe mit viel Herzblut und Einsatzbereitschaft geführt.“

Unter folgendem Link finden Sie die Crowdfunding-Kampagne zum Erhalt der ARTMUC: https://www.startnext.com/artmuc-kunstmesse

Nachfolgend finden Sie die Kunstwerke, die Unterstützer erwerben können:

Kunstdruck auf Aludibond 09 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich Kunstdruck auf Aludibond 14 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich Kunstdruck auf Aludibond 04 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich Kunstdruck auf Aludibond 02 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich Ai-Ai Künstlerin: Andrea Eisenberger Dans la piscine Künstlerin: Andrea Eisenberger Petit Chevre Künstlerin: Andrea Eisenberger Stripes no. 04 Künstler: Axel Kostorz Stripes no. 10 Künstler: Axel Kostorz 69 Künstler: Günter Stefan Bartl Anmut Künstler: Günter Stefan Bartl Caring (Steffi Moellers) Künstlerin: Steffi Möllers Kleines Selbstbildnis Künstlerin: Carola Göllner Selbstbildnis mit Kette Künstlerin: Carola Göllner Kunstdruck auf Aludibond 16 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich Kunstdruck auf Aludibond 08 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich „Eddy musste irgendwo ein Fehler in seinen Konstruktionsplänen unterlaufen sein. Er und sein Pony Ed waren zum Spielball der Thermik geworden.“ Künstlerin: Nathalie Bräutigam Embryo mit Flügeln (David Dott) Künstler: David Dott Dirty Jobs (Flacas Art) Künstlerin: Flaca Vogelstrauß (Elke Schäffer-Lürssen) Künstlerin: Elke Schäffer-Lürssen „Monsieur Emil verabscheut Lärm . . .und liebt es komfortabel.“ Künstlerin: Nathalie Bräutigam Erinnerung an die Heimat Künstlerin: Tanja Hust Kunstdruck auf Aludibond 13 Künstler: Jean-Jacques Piezanowski, Frankreich Glow Künstlerin: Nicole Maria Kraiem Maybe Death is a Gift / Chapter one Künstler: Georg Pummer MIXTAPE BASF, 2020 (Georg Steidinger) 4 Letterart – Georg Steidinger Wickelbild UNIKAT 01 (Gudrun Dorsch) Künstlerin: Gudrun Dorsch Wickelbild UNIKAT 02 (Gudrun Dorsch) Künstlerin: Gudrun Dorsch Wickelbild UNIKAT 03 (Gudrun Dorsch) Künstlerin: Gudrun Dorsch Wickelbild UNIKAT 04 (Gudrun Dorsch) Künstlerin: Gudrun Dorsch Wickelbild UNIKAT 05 (Gudrun Dorsch) Künstlerin: Gudrun Dorsch Handgemachter Druck 02 Handgemachter Druck 02 Künstlerin: Heidi Schmitz Insistance (Steffi Moellers) Künstlerin: Steffi Möllers Neue Wege gehen Künstlerin: Julia Merkt (Kali) Roses Variation III Artist: Gabriele Rothweiler Un Rencontre Künstlerin: Nina Urlichs Univers I Künstlerin: Nina Urlichs The Butt Künstlerin: Ute Roim Wings of desire Artist: Diogo Landô

