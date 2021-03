Diese Services können Geschäftsreisende an Flughäfen in Anspruch nehmen

15. März 2021

Geschäftsreisen sind meistens alles andere als entspannend und erholsam – immerhin geht es dabei im Gegensatz zu einer Urlaubsreise nicht darum, eine schöne Zeit im In- oder Ausland zu verbringen, sondern darum, sich beruflich weiterzubilden, Verhandlungen zu führen oder an Meetings teilzunehmen. Viel Zeit, um die Umgebung zu erkunden oder überhaupt zur Ruhe zu kommen, bleibt meistens nicht. Blöd nur, wenn auch schon der Beginn der Reise im absoluten Stress endet und die Geschäftsreise auf diese Weise unter keinem guten Stern zu stehen scheint. Überfüllte Verkehrsmittel, volle Parkplätze und Terminstress stehen dabei häufig an der Tagesordnung – dabei müsste das nicht einmal unbedingt sein. Mit der richtigen Planung und Nutzung von Services, lassen sich bereits Anreise und Wartezeit am Flughafen weitestgehend angenehm verbringen.

Wer seinen Flughafen-Parkplatz vorab online reserviert, spart Zeit und Geld

Parkplätze direkt am entsprechenden Terminal des Flughafens sind zwar enorm praktisch, bringen jedoch einige Nachteile mit sich. Die Kosten hierfür sind nicht nur enorm, sondern im schlimmsten Fall sind auch noch alle freien Plätze belegt – gerade in den Sommermonaten zu Reisestoßzeiten ist dies keine Seltenheit. Wer ohnehin schon knapp dran ist, kann in einem solchen Fall schnell die Nerven verlieren. Damit das nicht passiert, lohnt es sich, bereits vorab einen Parkplatz zu reservieren.

Die Internetseite Easy Airport Parking bietet Geschäftsreisenden, aber auch allen anderen Reiselustigen die Möglichkeit, im Vorfeld einen Parkplatz zu reservieren. Das Prinzip ist denkbar einfach: Hierfür müssen nur Anreise- und Abreisedatum sowie der Abflughafen auf der Seite angegeben werden. Mittels Buchungsbestätigung und darin enthaltenem QR-Code können Geschäftsreisende so ganz einfach am gewünschten Tag die Schranke des Parkplatzes passieren und ihr Fahrzeug auf einem freien Stellplatz parken. Parkplätze von Easy Airport Parking gibt es dabei nicht nur am Flughafen Nürnberg, sondern auch an einigen anderen Flughäfen Deutschlands und des näheren europäischen Auslands. Reisende können so nicht nur stressfrei und sicher parken, sondern erhalten so außerdem eine kostengünstige Alternative zu vielen anderen Parkmöglichkeiten.

Flughäfen bieten jede Menge Möglichkeiten, um produktiv zu sein

Sich gut vorzubereiten, ist nicht nur in Bezug auf Parkplätze sinnvoll – wer schon von zu Hause aus Mietwagen oder Taxi bucht, kann so nach Landung direkt weiterfahren, ohne sich erst noch mühsam um die Weiterreise kümmern zu müssen. So kann es nach einem langen Flug direkt ins Hotel gehen, ohne viel Zeit zu verlieren. Zeit sparen lässt sich dabei außerdem auch am Flughafen – Lounges mit Schreibtischen, Steckdosen und kostenlosem WLAN machen es möglich, Wartezeiten einfach sinnvoll zu überbrücken, indem noch einige Anrufe getätigt oder E-Mails geschrieben werden. So bleibt weniger Arbeit vor Ort. Sogar Konferenzräume am Flughafen lassen sich im Vorfeld buchen.

Wer doch etwas mehr Zeit hat als erwartet und sich noch etwas Gutes tun will, sollte die Zeit nutzen und sich einen Friseurbesuch oder eine Massage gönnen – Möglichkeiten hierfür gibt es in der Regel an zahlreichen Flughäfen. Da diese Dienstleister auf spontane Besucher ausgelegt sind, sind hierfür meist keine Termine notwendig. Wer es vor der Geschäftsreise also zeitlich nicht geschafft hat, seine Haare auf Vordermann zu bringen, sollte sich die Möglichkeit am Flughafen nicht entgehen lassen.