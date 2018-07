Der Ratgeber zur Unternehmensnachfolge

Wie Unternehmensnachfolge zum Erfolg wird

Die Unternehmensnachfolge, also der der Wechsel von einer Generation auf die nächste in Unternehmerfamilien bzw. der Verkauf einer Firma an einen externen Nachfolger, ist die große Herausforderung der Zukunft – für jeden einzelnen Inhaber, aber auch für die Familien und Millionen von Mitarbeitern in den betroffenen Unternehmen.

Fast die Hälfte der 3,6 Mio. Unternehmen in Deutschland müssen diese Aufgabe in den kommenden 10 bis 15 Jahren konkret bewältigen. So das Ergebnis seriöser Studien. Somit ist Nachfolge im Mittelstand auch eine volkswirtschaftlich relevante Aufgabenstellung. Und für den Unternehmer und dessen Familie geht es nicht nur um die Fortführung einer Unternehmenstradition in der Zukunft, sondern auch um die Sicherung von Werten und der materiellen Versorgung für den Lebensabschnitt nach der Übergabe.

„Die Sicherung der Nachfolge ist die größte unternehmerische Leistung!“ äußerte sich Reinhard Mohn (Bertelsmann Gruppe) einmal dazu.

Lassen Sie sich von ganz unterschiedlichen Aspekten und Empfehlungen der Nachfolgespezialisten von K.E.R.N mit diesem E-Book (Erhältlich unter muenchen@die-nachfolgespezialisten.eu) inspirieren. Sie geben einen Einblick in die Vielfalt der Themenstellungen, die auf jeden warten, der ein unternehmerisches Lebenswerk übergeben bzw. übernehmen möchte. Dies reicht bei der familieninternen Nachfolge von den emotionalen Stolperfallen, den Fragen, wann der richtige Zeitpunkt ist und wie Sie den richtigen Nachfolger finden bis zum Nutzen von Konfliktlösungsmethoden (Mediation) und dem Vorteil eines Notfallkoffers. Soll das Unternehmen verkauft werden, beantwortet das E-Book Fragen wie z.B. was ist ein Teaser, Exposé oder ein Letter of Intent und informiert über wichtige Aspekte einer Unternehmensbewertung. Darüber hinaus erfahren Kaufinteressenten Interessantes zur Due Diligence – der sog. Sorgfaltsprüfung, und was es bei der Finanzierung zu beachten gibt.

Seit Jahren weist der BVMW auf die Dringlichkeit der Unternehmensnachfolge im Mittelstand hin. Damit Sie als unsere Mitglieder in dieser komplexen Thematik nicht alleine gelassen sind, haben wir einen Expertenkreis eingerichtet.

Roland Greppmair, von K.E.R.N – Die Nachfolgespezialisten ist Mitglied des BVMW-Expertenkreises für Unternehmensnachfolge. Ihn und andere Experten für das Thema finden Sie unter https://www.bvmw.de/themen/unternehmensnachfolge/expertenkreis

