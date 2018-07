Messeprogramm bietet bayerischen Mittelständlern weltweit Chancen

Das internationale bayerische Messebeteiligungsprogramm bietet auch nächstes Jahr mit rund 60 Messebeteiligungen in 31 Ländern bayerischen Unternehmen wieder vielseitige Möglichkeiten, im Ausland Fuß zu fassen. Die angebotenen Messebeteiligungen entfallen zu 33 Prozent auf Asien, zu 20 Prozent auf Europa und zu 16 Prozent auf Nordamerika. Das Programm wird von Bayern International im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums durchgeführt und von den Organisationen der bayerischen Wirtschaft unterstützt.

„Kleinen und mittleren Unternehmen bietet das bayerische Messebeteiligungsprogramm eine gute Gelegenheit, sich in möglichen Zielmärkten rund um den Globus zu präsentieren. Das ist wichtig, wenn es darum geht, neue Märkte zu erschließen“, so Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer.

Wieder mehr Chancen für bayerische Betriebe in Europa

Zunehmende Chancen sieht Pschierer auf dem Europäischen Markt: „Von der wirtschaftlichen Erholung in vielen EU-Staaten können unsere bayerischen Mittelständler profitieren. Diesem Trend trägt auch unser Programm mit Messebeteiligungen in neun europäischen Ländern Rechnung.“

Asien, und darunter insbesondere China, bleibt mit einem Drittel des Angebots weiterhin ein attraktiver Zielmarkt. Einen zusätzlichen Impuls für den internationalen Handel könnte dabei die „Neue Seidenstraßen-Initiative“ der chinesischen Staatsregierung geben. In Asien werden neben China Messebeteiligungen in sieben weiteren Ländern, wie Japan, Thailand und Indien, angeboten.

Neue Messebeteiligungen werden 2019 unter anderem in Vietnam und Panama angeboten. “Die Stärke unserer Wirtschaft basiert zu einem großen Teil auf dem Export. Bayerische Produkte und Dienstleistungen sind in der ganzen Welt gefragt. Der Export sichert Arbeitsplätze und zukünftiges Wachstum im Freistaat“, hebt Pschierer hervor.

Die Projekte im Rahmen des Bayerischen Messebeteiligungsprogramms umfassen nicht nur klassische Auslandsmessebeteiligungen, sondern auch die Teilnahme an Konferenzen/Fachkongressen mit begleitender Ausstellung. Seit der Einführung des KonferenzPlus-Formats im Jahr 2016 erfreut sich dieses Angebot wachsender Beliebtheit bei den Unternehmen. So hat sich die Zahl der Angebote in diesem Zeitraum von vier auf 12 verdreifacht. Dieses Format eignet sich besonders gut für Zukunftsthemen, wie beispielsweise Smart Cities, IoT, Health Care und Kultur- und Kreativwirtschaft.

Teilnehmer am Messeprogramm werden finanziell unterstützt

Beim bayerischen Messebeteiligungsprogramm profitieren die Teilnehmer vom umfangreichen Service von Bayern International und seinen Partnern im In- und Ausland. Teilnehmende bayerische Firmen können eine finanzielle Förderung erhalten und bekommen organisatorische Unterstützung bei der Messebeteiligung.

Weitere Informationen zum Bayerischen Messebeteiligungsprogramm finden Sie auf der Homepage von Bayern International unter www.bayern-international.de/messebeteiligungen.

