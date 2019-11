Weise Online Wetten 2020: Ist das möglich?

21. November 2019

Weise Online Wetten – funktioniert das überhaupt? Oder sind Sportwetten nur etwas für alle jene, die zu viel Geld in der Tasche haben? Kann man bei Wetten gewinnen oder ist zwangsläufig immer nur der Buchmacher der Gewinner?

Eines ist sicher, Wetten ist etwas gänzlich anderes als die Teilnahme an Casino Spielen. Während bei Glücksspielen ausschließlich der Zufall – eben das viel besungene Glück – über Gewinn oder Verlust entscheidet, kann man sich bei Sportwetten mit der richtigen Taktik die eigenen Gewinnchancen erhöhen.

Und auch für Bonusjäger gibt es gute Nachrichten: Nicht nur Online Casinos haben den einen oder anderen Bonus ohne Einzahlung parat, manche Internet Sportwetten Anbieter belohnen eine Kontoeröffnung mit einer Gratiswette!

Wetten, dass auch Sie schon mal gewettet haben?

Wetten ist für die meisten von uns ein fixer Bestandteil des Lebens, auch wenn uns dies häufig nicht bewusst ist. Wann haben Sie beispielsweise das letzte Mal optimistisch gemeint: „Wetten, dass morgen die Sonne scheint?“ in der Hoffnung, dass der geplante Sonntagsausflug nicht ins Wasser fällt? Wir wetten häufig und gerne, wenn wir uns einer Sache sicher sind.

Was sind Sportwetten?

Im Prinzip sind Sportwetten nichts anderes: Sie wetten auf den Ausgang eines sportlichen Ereignisses. Egal ob es ein Tipp darauf ist, dass Ihre Lieblingsmannschaft im Fußball gewinnt, sich der Tennisprofi den nächsten Titel holt oder das Pferd mit dem hübschen Namen als Erstes über die Ziellinie läuft. Sie haben eine Meinung über den möglichen Ausgang des Sport Events und sind bereit, diese Meinung mit dem Einsatz von Echtgeld zu untermauern, in der Hoffnung recht zu behalten und einen Gewinn einsammeln zu können.

Welche Arten von Sportwetten gibt es?

Eine generelle Unterscheidung bei Wetten besteht darin, ob man auf ein Ereignis wettet oder mehrere Events miteinander kombiniert.

Bei einer Einzelwette setzt man auf den Ausgang eines einzigen Ereignisses. Im Fußball handelt es sich dabei um das gut bekannte 1-X-2, also den Sieg der Heim- oder Auswärtsmannschaft bzw. dem Remis, bei Tennis um den Sieg des getippten Spielers und bei Pferderennen darum, dass das Pferd mit dem hübschen Namen tatsächlich gewinnt.

Im Gegensatz dazu wettet man bei Kombiwetten auf die Ergebnisse mehrerer Sport Events. Der Clou dahinter ist allerdings, dass – je nach Wettform, ob Akkumulator oder Systemwette – mehr als ein Tipp richtig sein müssen, um eine Auszahlung verzeichnen zu können.

Worauf kann man eine Wette setzen?

Auf diese Frage kann nur eine allgemeine Antwort gegeben werden: nämlich auf so gut wie alles. Eine vollständige Auflistung würde den Rahmen dieses Artikels bei Weitem sprengen.

Es werden Wetten auf das erste Tor im Fußball ebenso angenommen, wie den Sieg des nächstes Games im Tennis oder dass das Pferd mit hübschem Namen es zumindest unter die ersten Drei schafft. Der Fantasie der Buchmacher sind beim Zusammenstellen der Wettoptionen kaum Grenzen gesetzt.

Weiters besteht auch die Möglichkeit, Live Wetten zu platzieren, wenn das Spiel oder das Rennen bereits im Gange ist. Diese Art von Wetten bieten den Vorteil, dass die aktuelle Form berücksichtigt werden kann.

Gibt es Wetten mit hohen Erfolgsaussichten?

Es gibt tatsächlich Wetten mit hohen Erfolgsaussichten, die mit einem niedrigeren Risiko einhergehen. Dieses wird durch eine dementsprechend niedrige Quote ausgedrückt. Damit wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der der Buchmacher annimmt, dass genau dieses Ereignis eintritt, also das Fußballteam gewinnt, der Tennisspieler das Match für sich entscheidet und das Pferd Erster im Ziel ist. Je niedriger die Quote, umso höher wird die Gewinnwahrscheinlichkeit eingeschätzt.

Welche Art von Online Wetten sind weise?

Es ist also tatsächlich möglich, weise zu wetten. In der Regel hat man mit Einzelwetten auf Favoriten Live während des Events die größten Chancen einen Gewinn einzufahren. Zwar können so keine hohen Summen gewonnen werden, aber zum Aufbessern der Kasse liefern weise Online Wetten durchaus einen Beitrag!

