Was ist ein U-Profil?

U-Profile sind neben C-Profilen die grundlegenden Komponenten eines Ständerwerks im Trockenbau. U-Profile kommen in allen möglichen Bereichen zum Einsatz: im Haus, im Garten oder in gewerblichen Branchen. Edelstahl-U-Profile haben wie der Name schon sagt eine U-Form mit zwei Flanschen. Durch ihre Geometrie sind sie sehr stabil und eignen sich sehr gut für jegliche Anwendung als Element zur Verstärkung, Schutz vor Abnutzung oder zur optischen Aufwertung.

Tatsächlich gibt es unterschiedliche Ausführungen von U-Profilen aus Edelstahl, die immer ideal an ihre Nutzung angepasst werden können. Man unterscheidet UD, UW und UA Profile. Die Querschnittswerte und -klassen, nach welchen U-Profile bemessen werden, sind durch eine Norm festgelegt, die DIN 1026. U-Profile werden in der Regel nach Laufmetern bemessen und lassen sich problemlos für ihre Nutzung zuschneiden. Die Breite und Höhe eines U-Profils müssen schon vorm Einsatz bemessen werden, da diese nicht mehr änderbar sind. Die Länge des Werkstücks ist zwar auch eine relevante Größe, kann aber bei Bedarf noch gekürzt werden.

Welche Anwendungsgebiete gibt es für U-Profile?

Edelstahl U-Profile sind sowohl für das professionelle Baugewerbe als auch für den Hobby-Heimwerker interessant. Der Werkstoff ist geradezu universell einsetzbar und für den Innen- und Außenbereich geeignet. Sie finden als Konstruktionselement für Gestelle, Rahmen, Geländer oder Messestände Anwendung, können als Kantenschutz bei Möbeln oder Holz-Konstruktionen eingesetzt werden oder auch als Verzierung oder optische Aufwertung zum Beispiel eines Möbelstücks platziert werden. Aufgrund der Geometrie eignen sich speziell Edelstahl U-Profile aber auch als Befestigungsschiene oder Führungsschiene. Ähnlich wie Winkelprofile werden sie auch als Anprallschutz oder Kantenschutz verwendet, kommen dabei aber eher nicht an Wänden zum Einsatz.

Als Rohstoff für U-Profile birgt Edelstahl einige Vorteile. Denn der Stoff ist rostfrei und damit besonders gut auch in Bereichen einsetzbar, die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. U-Profile versprechen eine kostengünstige Konstruktion und einen flexiblen Einsatz. Die Werkstücke werden schon in der Stahlbauproduktion vorgefertigt. So kommen sie einsatzbereit als fertiger Werkstoff auf die Baustelle und bieten gleichzeitig eine hohe Flexibilität in der Gestaltung. Edelstahl ist nicht nur rostfrei, sondern auch sehr robust. Ein grundsätzlicher Vorteil bei der Verwendung von U-Profilen ist ein gutes Verhältnis von Festigkeit und Gewicht. Die U Profile lassen sich außerdem gut miteinander verbinden, zum Beispiel durch Schweißen. So entstehen effiziente Formen, die auf die Nutzung abgepasst sind.

Wie werden Edelstahl U-Profile hergestellt?

Ein großer Pluspunkt in der Herstellung von U-Profilen aus Edelstahl ist, dass der Grundstoff immer wieder verwendet und recycelt werden kann. So entstehen Edelstahl U-Profile zu einem großen Teil aus Edelstahl Schrott. Das macht Edelstahl außerdem zu einem sehr kostengünstigen Baustoff, was insbesondere bei Großprojekten und in der Regel begrenzten Budgets ein enormer Vorteil ist. Die Herstellungsart von Edelstahl U-Profilen kann sich je nach Hersteller unterscheiden. Eine qualitativ hochwertige Methode ist allerdings die Herstellung mittels vollautomatisierter Warmwalzlinien und Laserschweißanlagen.