Unternehmensnachfolge leicht gemacht

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) stellt aktuelle Projekte vor, die erfolgreiche Generationswechsel im Mittelstand unterstützen und so Arbeitsplätze in Deutschland sichern sollen. Die bundesweite gründerinnenagentur (bga) und der Deutsche Industrie-und Handelskammertag veranstalten aktuell Aktionstage zum Thema Unternehmensnachfolge und bieten zu diesem Anlass eine Vielzahl von Veranstaltungen rund um das Thema an.

Mehr Unternehmerinnen sollen nachfolgen

Die bundesweite gründerinnenagentur stellt ihren Aktionstag dabei unter das Motto „Nachfolge ist Weiblich“ und will damit insbesondere Unternehmensnachfolgen durch Frauen stärken. Immer mehr Unternehmen suchen externe Nachfolger außerhalb der Inhaberfamilie und des Unternehmens.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte anlässlich der Aktionen: „Im Mittelstand findet ein Generationenwechsel statt. Erfreulicherweise bereiten sich immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer frühzeitig auf diesen wichtigen, aber auch komplexen und emotionalen Schritt vor. Dabei suchen sie zunehmend eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger außerhalb der eigenen Familie oder der Mitarbeiter.“

Arbeitsplätze durch Nachfolge sichern

Der Bundeswirtschaftsminister unterstützt die Aktionstage: „Für den Standort Deutschland ist der Erhalt dieser Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen und ihrem Know-how wichtig. Deshalb ist das Thema Unternehmensnachfolge einer der Schwerpunkte der Gründungsoffensive „GO!“, die wir gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden durchführen. Und deshalb unterstütze ich die Aktionstage der bundesweiten gründerinnenagentur und der Industrie- und Handelskammern“, so Altmaier.

Nachfolgebörse und umfangreiches Infoportal des BMWi

Ein zentrales Instrument des BMWi im Bereich Unternehmensnachfolge ist die gemeinsam mit der KfW und Regionalpartnern betriebene Nachfolgebörse www.nexxt-change.org, über die kostenlos Kontakte zwischen potenziellen Nachfolgern und Unternehmen geknüpft werden können. Aktuell sind dort über 6.400 Verkaufsangebote und rund 1.800 Kaufgesuche veröffentlicht. Darüber hinaus fördert das BMWi das Projekt „STARTS-Start to Succeed! Unternehmensnachfolge erfolgreich umsetzen“ des Instituts für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Es hat mit www.nachfolge-in-deutschland.de eine umfangreiche Wissens- und Informationsplattform zum Thema Unternehmensnachfolge entwickelt. Dort kann unter anderem auch der Wert des eigenen Unternehmens mithilfe eines einfachen, aber wissenschaftlich fundierten Tests ermittelt werden.

