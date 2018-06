Schülerpraktika für Gymnasiasten/-innen quer durch Bayern gesucht

Nachwuchs kennenlernen, Berufsorientierung ermöglichen.

Frühzeitig Kontakt zu motiviertem Nachwuchs aufbauen oder einfach Jugendlichen die Möglichkeit geben, die eigene Branche kennenzulernen – die Gründe, warum Unternehmen sowie soziale oder kulturelle Organisationen in Bayern Schnupperpraktika für Schülerinnen und Schüler anbieten, sind von Fall zu Fall verschieden.

Fest steht jedoch: Praktika bieten den Jugendlichen einen großen Mehrwert in Sachen Berufsorientierung. Das gilt auch für Gymnasiasten, für die bislang jedoch deutlich weniger Schnupperpraktikumsplätze angeboten werden, als für Mittel- und Realschulen. Gerade in den kommenden Wochen und in den darauffolgenden Sommerferien werden quer durch den Freistaat vermehrt Praktikumsplätze gesucht. Unternehmen und sonstige Organisationen, die den Schülerinnen und Schülern Einblicke in die berufliche Praxis gewähren möchten, sind eingeladen, www.sprungbrett-bayern.de, die Online-Praktikumsbörse für Jugendliche in Bayern, kostenlos zu nutzen, um von interessierten Jugendlichen gefunden zu werden.

Das Einstellen der Praktikumsplätze erfolgt unkompliziert und ohne Aufwand unter www.sprungbrett-bayern.de/unternehmen. Hinweis: Beachten Sie auch die „Schwester-Plattform“ www.sprungbrett-into-work.de – die OnlinePraktikumsbörse speziell für junge Geflüchtete und Zugewanderte in Bayern. Um Praktikumsplätze auf beiden Plattformen zu veröffentlichen muss lediglich per Mouseklick ein Haken gesetzt werden. Eine nochmalige Registrierung ist nicht notwendig.

sprungbrett bayern ist ein Projekt von SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. sprungbrett bayern wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie gefördert. Hauptsponsoren sind die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm. Weiterer Sponsor ist Siemens.

Kontakt: Katrin Klinger, Gesamtkoodinatorin sprungbrett bayern

Tel 089/44 108-135

E-Mail: katrin.klinger@bbw.de

