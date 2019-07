Unternehmen in Bayern gründen

10. Juli 2019

Es gibt viele Gründe, warum man ein Unternehmen in Bayern und nicht in Berlin gründen sollte. Zunächst ist Bayern eine der wirtschaftsstärksten Regionen in Europa. Firmen, die hier gegründet werden, sind sehr erfolgreich. Kein Wunder: Schließlich profitieren alle Existenzgründer von einem starken und umfassenden Netzwerk. Dazu zählen übrigens auch die vielen Hochschulen, welche einen gegenseitigen Austausch mit den vielen Unternehmen in dieser Region pflegen. Daher gibt es also genügend Gründe, warum man ebenfalls hier mit seinem neuen Geschäft durchstarten sollte.

Wie gründet man ein Unternehmen in Bayern und was muss beachtet werden?

Zuerst ist immer der Businessplan an der Reihe. Ohne Frage stellt der Businessplan das Fundament für den späteren Erfolg dar. Wenn dieser steht und man das notwendige Selbstbewusstsein hat, dass es mit dem neuen Unternehmen losgehen kann, stehen die praktischen Schritte der Gründung eines im Vordergrund.

An dieser Stelle muss man leider einige Behördengänge machen. Allerdings müssen diese nur ein Mal gemacht werden, womit sich die Mühe durchaus lohnt. Bei der Anmeldung bei den entsprechenden Behörden muss man sich mit Fragen auseinandersetzen, die die Anzahl der Mitarbeiter, den Markenschutz, die Versicherung und vieles mehr angehen.

Planung des neuen Geschäfts in Bayern

Bevor es mit dem Behördenmarathon losgeht, sollte man eine vernünftige Planung vornehmen. Dazu gehören die Auswahl des Standortes, der Außenauftritt, die Ausstattung und die Mitarbeiter. Darüber hinaus muss man sich auch die Frage stellen, ob man jetzt schon in ein Büro einziehen sollte. Einige Existenzgründer entscheiden sich anfangs für ein Homeoffice, weil sie auf diese Weise Kosten sparen können. Erst dann müssen auch die richtigen Mitarbeiter ausgewählt werden.

Erlaubnis für die Betriebsführung in Bayern einholen

Einen Betrieb oder ein Unternehmen in Bayern zu führen, erfordert einige Nachweise. Dabei können die Bedingungen ein wenig strenger sein, als es in Berlin oder in anderen Bundesländern der Fall ist. An dieser Stelle müssen also verschiedene Behörden wie das Bau- und das Gesundheitsamt kontaktiert werden. Darüber hinaus muss man auch einige Nachweise einreichen, dass man die Fähigkeiten und Qualifikationen besitzt, um einen Betrieb zu führen.

Sicherlich kann eine Schulung im Produktmanagement an dieser Stelle weiterhelfen und wichtiges Zusatzwissen zur Gründung eines neuen Unternehmens in Bayern vermitteln.

Informieren Sie andere Unternehmer!

















