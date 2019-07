mittelstandinbayern.de erscheint in neuem Design 

12. Juli 2019

Wie Ihnen als Leser sicher bereits aufgefallen ist, erscheint mittelstandinbayern.de seit kurzem in einem neuen Design. Im siebten Jahr des Bestehens und nach fast 1300 Artikeln hielten wir eine erneute optische Überarbeitung für angebracht. Das modernere Erscheinungsbild der neuen Webseite bringt Ihnen nicht nur eine visuelle Modernisierung für eine bessere Darstellung der Inhalte, sondern auch die Anpassung an die gängigen aktuellen Breitbild-Monitore. Im neuen Design können Sie uns außerdem noch ansprechender mit Ihrer Werbeanzeige unterstützen.

Schon seit April 2012 liefern wir regelmäßig aktuelle Beiträge für kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige und erreichen damit eine stetig wachsende Leserschaft. Dass unsere Inhalte gut ankommen, zeigen uns seit Jahren die steigenden Zugriffszahlen. Unser Magazin ist zudem auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Twitter präsent sowie auf Google News gelistet. Wir hoffen, dass wir mit unserem neuen Design weitere Leser von uns überzeugen können.

Über 200 Artikel pro Jahr

Insgesamt veröffentlichen wir über 200 Artikel pro Jahr auf unserer Seite. Neben Neuigkeiten aus Wirtschaft & Politik in Bayern, Deutschland und der Welt bieten wir unseren Lesern auch Informationen und Ratgeber zu Digitalem, Start-Ups, Finanzen und Recht – immer genau das, was den Mittelstand in Bayern gerade bewegt. Darüber hinaus liefern wir mehrmals im Monat spannende Buchtipps und hilfreiche Ratgeberartikel. Auf der Webseite erscheinen außerdem monatlich Gastbeiträge, die uns von qualifizierten Autoren zur Verfügung gestellt werden. Auf die Gespräche und Interviews mit Experten aus dem Mittelstand soll in Zukunft ein noch stärkerer Wert gelegt werden. Dafür freuen wir uns auch über Ihre Gastartikel.

In unserer Münchner Redaktion recherchieren täglich bis zu drei Redakteure nach passenden Themen. Mit ihren Berichten zu tagesaktuellen Ereignissen stellt mittelstandinbayern.de nicht nur eine themenübergreifende Informationsplattform für den Mittelstand in Deutschland dar. Der regionale Schwerpunkt auf Bayern macht die Seite einzigartig und für die zahlreichen regionalen Unternehmen zu einer unverzichtbaren Informationsquelle.

Eventkalender mit wertvollen Tipps

Ein besonderes Highlight für Unternehmer ist außerdem unser Eventkalender. Dieser ist eine ausgezeichnete Anlaufstelle, wenn man sich über regionale Business-Events informieren möchte. Wir werden Sie natürlich auch weiterhin mit aktuellen Informationen, Tipps und Nachrichten versorgen, also bleiben Sie uns treu!

Ihr

Achim von Michel,

Herausgeber mittelstandinbayern.de

