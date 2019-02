Online Business Englisch – mit privatem Sprachunterricht 

Englisch hat sich vor allem in den vergangenen Jahrzehnten als globale Sprache der Kommunikation und wichtigste internationale Wirtschaftssprache etabliert. Berufliche und unternehmerische Erfolge auf internationaler Ebene sind stets auch das Ergebnis smarter Verhandlungssicherheit und effektiver Kommunikationsfähigkeiten in Englisch. Um sich selbstbewusst, zielsicher und überlegen in der globalen Geschäftswelt bewegen zu können, sind kompetente Englischkenntnisse heutzutage zu einer essentiellen Voraussetzung geworden. Der Aufbau von perfekten sprachlichen Fertigkeiten in Business Englisch ist eine absolute Priorität für ambitionierte, karrierebewusste Menschen, die ihnen beruflichen Leistungen, Erfolg und aussichtsreiche berufliche Perspektiven in Aussicht stellt.

Welthandelssprache Englisch: Personalisiertes Lernen Online oder vor Ort

Ob für Fachleute und Spezialisten, Studierende, Akademiker oder Führungskräfte in wichtigen Unternehmen, markante Kommunikationskompetenzen in Business Englisch sind unverzichtbar und oftmals entscheidend für einen beruflichen Aufstieg und bemerkenswerte professionelle Leistungen. Wie aber gestaltet sich der private Unterricht in Business Englisch vor Ort oder Online? Auf Superprof.de München befinden sich über eintausend kompetente und erfahrene Englischlehrer, Tutoren und Linguisten, in ihrer Mehrheit Muttersprachler, die über ausgezeichnete Englischkenntnisse verfügen und effizient in der Lage sind, individuell erarbeitete Lernlösungen zu erstellen. Lernende können sowohl den Lernstoff als auch das Unterrichtstempo analog ihrer individuellen Anforderungen und zeitlichen Möglichkeiten mitbestimmen. Die äußerst wirkungsvolle Superprof Business Englisch Coaching Form unterstützt Lernende substantiell in ihrem Bestreben, erfolgreich mit anderen Menschen auf Englisch zu kommunizieren.

Heutzutage ist das flexible Lernen zu einem wichtigen Schlüssel für eine erfolgreiche Potentialnutzung geworden. Ganz gleich, ob man einfach nur Englischkenntnisse auffrischen und bedarfsorientiert erweitern möchte, vor dem internationalen Meeting zwingend einen Crashkurs in Geschäftsenglisch machen oder die Englische Sprache von Grund auf erlernen will, für jeden individuellen Bedarf existiert ein persönlich ausgerichtetes, stimulierendes Unterrichtskonzept.

Dabei gibt es eine Reihe von guten Gründen, weshalb der Privatunterricht in Business English die ideale Lernlösung ist. Individuell angepasste Englischkurse in Geschäftsenglisch richten sich nicht nur nach den einheitlichen Niveaustufen des Europäischen Referenzrahmens von A1 bis C2, sondern offerieren auch Neueinsteigern die Möglichkeiten, binnen kürzester Zeit ausgezeichnete kommunikative Fähigkeiten in der englischen Geschäftssprache zu erlangen. Das private Lernumfeld vor Ort oder Online erlaubt Lernenden, ungehemmt ihre mündlichen Englischkenntnisse zu üben und weiter auszubauen. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass der Online Unterricht in Business Englisch praktischerweise vollkommen unabhängig von Ort und Anfahrtszeiten durchgeführt wird. Der professionell gestaltete, motivierende Privatunterricht wird in stressfreien 60-Minuten Unterrichtseinheiten angeboten.

Wirtschaftsenglisch: Intelligente Kommunikation in der Geschäftswelt

Business Englisch Kurse haben zum Ziel, Lernende sowohl mit dem notwendigen Wortschatz der Konzernsprache vertraut zu machen als auch ihren wirkungsvollen und flexiblen Gebrauch der Englischen Sprache in der internationalen Welt der Wirtschaft und Kommunikation sowie im gesellschaftlichen Kontext sicherzustellen. Schließlich unterstützt einerseits die versierte Nutzung der englischen Wirtschaftssprache effektiv unternehmerische Verhandlungsstrategien, andererseits wird durch die kompetente Nutzung der Englischen Businesssprache die intensive Kontaktpflege zu internationalen Businesspartnern gefördert. Fundierte Wortschatzkenntnisse sind von essentieller Bedeutung, um sich eloquent und treffsicher im Berufsalltag auszudrücken. Die Terminologie des Wirtschaftsenglisch sowie eine umfassende Bandbreite an essentiellen Wirtschaftsthemen wird in Business Englisch Kursen behandelt, um sich notwendigen geschäftliche Verhandlungsfähigkeiten sowie branchenbezogenes Business Englisch Vokabular für diverse fachliche Bereiche wie Medizin, Informatik, Maschinenbau und Industrie, Banken und Finanzwesen, Versicherungen oder Jura effektiv anzueignen.

Insbesondere vielbeschäftigte Manager und Spitzenkräfte profitieren von einem maßgeschneidertem Business Englisch Einzelunterricht und konzentrieren sich auf betriebswirtschaftliche Thematiken. Gleichzeitig werden mit den erstklassigen und erfahrenen Tutoren besondere Fertigkeiten für den geschäftlichen Kontext geübt. Dazu gehören vor allem mustergültige Präsentationsfähigkeiten für leitende Angestellte, das Erstellen von perfekt strukturierten, analytischen Vorträgen, das Verfassen von Briefen und E-Mails, das sichere Verhalten beim Telefonieren auf Englisch, die souveräne und selbstbewusste Gesprächsführung sowie das verhandlungssichere Auftreten in jeder bedeutenden geschäftlichen sowie gesellschaftlichen Situation und natürlich Smalltalk. Das analoge Lernprogramm beinhaltet zusätzlich das Erlernen der variablen Nutzung von komplexen Gliederungs- und Verknüpfungsmitteln. Im Konversationsunterricht liegt der Schwerpunkt auf eine makellose Aussprache, die durch eine korrekte Intonation, den natürlichen Wortakzent und eine natürliche Satzmelodie erreicht wird.

Parallel zum spezifisch gestalteten Coaching in Business Englisch liegt der Fokus auch auf dem allgemeinsprachlichen Englischunterricht. Mit innovativen didaktischen Methoden, interaktiven, akustisch-visuell stimulierenden Lernprogrammen, die das gehirngerechte Lernen fördern, und modernen Kommunikationstechniken wird der akkurate, kontextgerechte Gebrauch der Englischen Sprache erzielt.

International anerkannte und bewährte Business Englisch Qualifikationen machen sich besonders gut auf Stellenbewerbungen in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft. Wer sich einen offiziellen Abschluss in Business English absichern möchte, kann auch einen analogen Vorbereitungskurs über die renommierte, global aktive Online English Teaching Platform Superprof.de München absolvieren. Die international anerkannten Cambridge Zertifikate „Cambridge English: Business Preliminary B1“, „Cambridge English: Business Vantage B2“ und „Cambridge English: Business Higher C1“ sind vor allem in der Wirtschaftswelt begehrte sprachliche Nachweise für adäquate Kommunikationsfähigkeiten in Englisch. Zu den gleichwertigen, global anerkannten Business English Zeugnissen, die auf die Anforderungen des globalen Geschäftslebens ausgerichtet sind, zählen das „TOEIC Test of English for International Communication Zertifikat“ sowie der „BULATS Business Language Testing Service“ Nachweis. Im Rahmen der „LCCI London Chamber of Commerce and Industry Sprachprüfung“ (Londoner Industrie- und Handelskammer) können wichtige Sprachnachweise in den Bereichen „Geschäftsenglisch ELSA“, „English for Business EFB“, „English for Commerce EFC“ oder „Spoken English for Business and Commerce SEFI“ sowie „Practical Business English“ erlangt werden.

Informieren Sie andere Unternehmer! teilen

mitteilen

e-mail

merken

teilen

RSS-feed

teilen

teilen

teilen

teilen

(Visited 1 times, 1 visits today)