Innovationswettbewerb der Landeshauptstadt München gestartet

2. März 2021

Die Landeshauptstadt München schreibt zum vierten Mal ihren Innovationswettbewerb im Themenfeld Smart Cities aus. Studierende, Gründerinnen und Gründer sowie alle Akteure aus der Start-up-Community sind damit erneut dazu aufgerufen, tragfähige, innovative Lösungen für vorgegebene kommunale Fragestellungen zu erarbeiten.

Innovationswettbewerb: Jetzt bewerben – Bewerbungsfrist bis zum 15. Mai

Der eingereichte Lösungsansatz, der unter den Bewerbungen am meisten überzeugt, wird mit dem Innovationspreis ausgezeichnet und gemeinsam mit der Stadtverwaltung und einem der vier Münchner Entrepreneurship-Zentren (UnternehmerTUM, Strascheg Center for Entrepreneurship, LMU Entrepreneurship Center und Founders@UniBW) entwickelt und in der Praxis erprobt. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 15. Mai 2021. Anfang Juni folgt die Auswahl der Finalisten, die zur Präsentation vor der Jury am 22. Juli 2021 eingeladen werden. Hier geht es direkt zum Bewerbungsformular.

Nachhaltige und zukunftsorientierte Ideen werden ausgezeichnet

Der Innovationswettbewerb will die öffentliche Verwaltung für Innovationen öffnen und Gelegenheit zur Umsetzung und Erprobung neuer Ansätze in einem realen, städtischen Testfeld bieten. Beim Innovationswettbewerb 2021 werden Lösungsvorschläge gesucht zu fünf konkreten städtischen Herausforderungen nach den Themen „Einfach München – einfach nachhaltig!“, „Emissionsfreie Mobilität in München“, „Verbesserung der Datenlage zum ruhenden und fließenden Verkehr“, „FlexiblesArbeiten@LHM“ sowie „Pilotversuch zur Digitalisierung von NO2Messungen“.

Zu jeder Fragestellung werden die Teilnehmer mit den besten Lösungskonzepten eingeladen, ihre Idee vor der Jury zu präsentieren. Bei der Preisverleihung am 22. Juli werden die Siegerinnen und Sieger für jedes Thema ausgezeichnet. Die Jury wählt dabei den erfolgversprechendsten Lösungsansatz aus. Dieser wird mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Alle Finalisten erhalten eine Anerkennung in Höhe von 500 EUR. Nach Abschluss der Umsetzungsphase erhalten die Gewinner ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 1.500 EUR.

Detaillierte Informationen zu den Themen, zum Ablauf, zur Bewerbung sowie zu den Ergebnissen aus den Innovationswettbewerben 2018, 2019 und 2020 finden Sie im Internet hier.