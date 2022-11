iGaming wird immer beliebter

Das Online-Glücksspiel erlebt einen wahren Boom – insbesondere in Deutschland. Während man sich früher für einen Besuch im Casino noch schick machen musste, kann man heute problemlos vom PC oder Smartphone aus eine Runde spielen. Tatsächlich hat die digitale Revolution auch den Glücksspiel-Sektor erfasst und mit dem sogenannten iGaming beziehungsweise dem Online-Glücksspiel eine ganz neue Dimension hinzugefügt. Kein Wunder, dass immer mehr Anbieter auf den Markt strömen. Wir haben uns genauer mit dem Online-Glücksspiel beschäftigt und schauen, welche Auswirkungen der Boom auf die Branche hat.

Das Glücksspiel verlagert sich ins World Wide Web

Mit dem Aufkommen des Internets und der damit verbundenen Digitalisierung des Alltages hat sich auch das Gambling-Verhalten der Menschen verändert. Immer mehr Spieler setzen auf Online-Casinos bzw. Online-Slots. Das liegt unter anderem an der enorm breiten Auswahl an Spielen. Dabei erinnern die innovativen Online-Slots nur noch entfernt an den klassischen einarmigen Banditen. Stattdessen verbinden die neuen Slotgames Elemente des Glücksspiels mit RPG- oder anderen Videospiel-Genres. Obwohl das Online-Glücksspiel in Deutschland schon seit langem boomt, befand es sich bis Sommer 2021 in einer juristischen Grauzone. Doch seit der Verabschiedung eines neuen Glücksspielgesetzes ist das Online Gambling mittlerweile absolut legal. Mittlerweile gibt es sogar viele Casinos mit deutscher Lizenz, die von einer offiziellen Behörde ausgestellt wird. Doch warum befand sich das Glücksspiel in Deutschland eigentlich in einer rechtlichen Grauzone?

Das hat es mit den Lizenzen auf sich

Jeder Glücksspiel-Anbieter braucht eine entsprechende Glücksspiel-Lizenz, um sein Angebot präsentieren zu dürfen. Die Vergabe der Lizenz ist an bestimmte Auflagen in Bezug auf Sicherheit und Spielerschutz geknüpft. Am weitesten verbreitetet, sind beispielsweise die Lizenzen aus Malta (MGA) und Curacao (CGCB). Das hängt damit zusammen, dass diese Länder relativ liberale Rahmenbedingungen stellen. Deutschland hat bis 2021 keine eigenen Glücksspiel-Lizenzen für Online-Casinos vergeben. Dass es trotzdem schon vorher möglich war, hierzulande verschiedene Online-Casinos zu besuchen, hängt mit einer EU-Rechtsprechung zusammen. Aufgrund der europäischen Dienstleistungsfreiheit ist es möglich, dass Anbieter mit einer entsprechenden Lizenz ihr Angebot EU-weit anbieten. Da das Glücksspiel in Deutschland de facto damit schon länger möglich war, wurde mit der Verabschiedung des neuen Glücksspielgesetzes dies auch de jure durchgesetzt. Allerdings sind diese Lizenzen an gewisse Bedingungen geknüpft.

Das müssen Casinos mit deutscher Lizenz umsetzen

Wie bereits erwähnt, ist die Vergabe der Glücksspiel-Lizenzen an bestimmte Bedingungen geknüpft. Das gilt vor allem für die deutsche Lizenz. So dürfen Online-Casinos mit deutscher Lizenz keine Live-Tischspiele wie Blackjack, Poker oder Roulette mehr anbieten. Zudem gelten verschiedene Limits für Ein- und Auszahlungen. Auch im Bereich der Slotgames kommen strengere Regulierungen auf die Anbieter zu. Hier werden die Einsätze pro Spin auf maximal einen Euro begrenzt. Zudem müssen zwischen jedem Spin mindestens fünf Sekunden vergehen. Das bedeutet, dass auch die populäre Autoplay-Funktion wegfällt. Des Weiteren verpflichten sich die Casinos dazu, die Daten der Spieler bei der zentralen Spielsperr-Datei OASIS zu melden. Dieser Punkt ist nicht nur Datenschützern ein Dorn im Auge. Auch wenn viele dieser Auflagen zu Umsatzeinbußen bei den Casinos führen könnten, ist eine deutsche Lizenz natürlich enorm wichtig für das Image des Anbieters.

Online-Glücksspiel wird immer populärer

Auch wenn die Anbieter einige einschneidende Bedingungen umsetzen müssen, ist zu erkennen, dass das Online-Glücksspiel immer beliebter wird. Rund 14 Milliarden Euro betrug der Umsatz der Glücksspielbranche in Deutschland 2019. Knapp 20 % davon entfielen auf das Online-Glücksspiel. Das betrifft in erster Linie Online Casinos und Sportwetten. Die Tendenz ist allerdings klar steigend. Vor allem, da die Grenzen zwischen Online-Glücksspiel beziehungsweise iGaming und dem ebenfalls florierenden Online-Gaming fließend sind.

Fest steht, dass der Besuch im Online-Casino für viele Menschen eine ansprechende Alternative zum klassischen Casino-Besuch darstellt. Aufgrund der neuen Gesetzeslage in Deutschland kann man sich sicher sein, dass hier alles fair und sicher abläuft.