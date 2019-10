Glücksspielmarkt in Bayern: sicheres Spielen mit seriösen Zahlungen

9. Oktober 2019

Das Online-Glücksspiel ist die im schnellsten wachsende Branche in der Europäischen Union. Hier sind jährliche Wachstumsraten von knapp 15 % normal. Auch in Bayern wächst die Glückspielbranche immer mehr. Mehrere Millionen Verbraucher nehmen an einer oder mehreren Arten von Online-Glücksspielen teil. Besonders beliebt sind Casinogames, Poker und Sportwetten. Umfragen zeigen, dass etwa jeder Dritte in Bayern schon einmal Glücksspiel auf dem Computer oder per Handy mit Geld gezockt hat. Das Angebot an Online Casinos ist enorm. Genauso groß, wenn nicht noch größer ist das Portfolio an verfügbaren Spielen. Unter den Anbietern finden sich nicht nur seriöse Online Casinos. Auch schwarze Schafe tummeln sich. Deshalb ist es für Verbraucher wichtig, ihre Daten zu schützen. Vor allem bei Zahlungen sollte das höchste Priorität haben.

Sichere Zahlungen für Glücksspiele

Glücksspiele, besonders Online Spielautomaten machen den größten Markt innerhalb dieser Branche aus. Denn diese Games lassen sich mit geringem Risiko und niedrigen Einsätzen spielen und trotzdem ist die Möglichkeit gegeben, einen hohen Gewinn zu erwirtschaften. Das ist attraktiv und tatsächlich zeigen Statistiken, dass sich viele Menschen jeden Tag über einen Gewinn freuen. Doch wenn die Zahlungsmethode nicht die Richtige ist, kann es zu Betrügereien kommen. Zum Beispiel, weil die Bankdaten geklaut werden. Am sichersten ist die Online Casino Lastschrift | Funktionsweise und Alternativen gibt es im Anschluss daran. Die Lastschrift ist ein Verfahren, bei dem der Anbieter das Geld am Ende eines Monats einzieht. Leider wird diese Methode heute kaum noch angeboten. In Online Casinos ist sie praktisch ausgestorben. Denn für die Betreiber war diese Zahlungsweise von Nachteil. Schließlich hatten sie keine Sicherheit, dass das Konto des Kunden auch gedeckt war. Ein gewisses Ausfallrisiko mussten die Online Casinos hinnehmen und das war nicht in ihrem Sinne.

Alternative und sichere Zahlungsmethoden

Anstatt mit Lastschrift zu bezahlen können Spieler zum Beispiel mit Sofortüberweisungen wie Trustly- oder Klarna ein- und auszahlen. Das geht genauso schnell und bequem und ist zudem sicherer. Denn im Gegensatz zur klassischen Banküberweisung bieten diese Dienste sofortige Zahlungen an, die durch den Dienstleister zudem abgesichert sind. Der Überweisungsbetrag steht innerhalb von Sekunden zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein Account eröffnet werden muss. Jede Zahlung wird natürlich mit einem TAN Code bestätigt.

E-Wallets als weitere Alternative

Abgesehen von den genannten Überweisungsdiensten gibt es sogenannte E-Wallets, die für Zahlungen verwendet werden können. Diese elektronischen Geldbörsen wie GiroPay, PayPal, Neteller oder Skrill bieten den Vorteil, dass mit ihnen anonym eingezahlt werden kann. Denn hier benötigt der Nutzer lediglich sein Passwort und die E-Mail-Adresse, um die Zahlung freizuschalten. Wer E-Wallets verwenden will, muss sich nur bei diesen Dienstleistern registrieren und ein Konto eröffnen. Danach lassen sich die anonymen Ein- und Auszahlungen bequem und schnell vornehmen. Das Geld wird in wenigen Sekunden überwiesen. Und wenn es zu Problemen kommen sollte, helfen diese Dienstleister, das Problem zu lösen.

