‚Bayerns Best 50‘ ausgezeichnet

23. Juli 2019

„Es sind unsere Unternehmen, die Bayern zu dem machen, was es ist: Wachstumsmotor und Chancenland – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa“ betonte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Rahmen der diesjährigen Verleihung der ‚Bayerns Best 50‘. Der Preis, der die besondere Bedeutung der mittelständischen Unternehmen für die bayerische Wirtschaft hervorhebt, wurde gestern an die 50 wachstumsstärksten inhabergeführten Mittelständler des Freistaats vergeben. Ermittelt wurden die Preisträger von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Peters, Schönberger & Partner (PSP München) als unabhängigem Juror nach objektiven Kriterien.

Aiwanger: „Mittelstand steht für den Wohlstand Bayerns“

Unter den Preisträgern befinden sich auch bei der 18. Verleihung wieder Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und aus allen Regionen des Freistaats, die eines gemeinsam haben: Sie sorgen bayernweit für zukunftsfähige Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen damit entscheidend zu unserem Wohlstand bei. Das Spektrum der teilnehmenden Unternehmen umfasst sowohl Weltmarktführer und High-Tech Firmen der Industrie als auch kleine Handwerksbetriebe. Als Rückgrat unserer Gesellschaft bilden sie gemeinsam die Grundlage der hohen Lebensstandards in Bayern. Um die Bedeutung eines zukunftsorientierten Wachstums zu betonen, ist nicht nur die Steigerung des Umsatzes entscheidend: Auch die Erhöhung der Mitarbeiterzahl fließt in die Beurteilung ein.

Ausbildungsbereitschaft mit Sonderpreis gewürdigt

Um die Unternehmen zu würdigen, die sich für die Ausbildung neuer Fachkräfte einsetzen, wird auch dieses Jahr wieder der Sonderpreis für besonders ausbildungsintensive Betriebe verliehen. „Diese Firmen bewiesen unternehmerische Weitsicht. Die betriebliche Ausbildung ist unverzichtbar, um den zukünftigen Fachkräftebedarf für Unternehmen und Standort zu sichern“ so Aiwanger. In diesem Jahr zeichneten sich hierbei besonders die BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH aus Weiherhammer und die Elektro Hörtensteiner GmbH aus Straubing aus.

Liste der Preisträger:

AIDe GmbH, München

Allpersona GmbH, Traunstein

Anton Fürmetz OHG, Taufkirchen/Vils

ARNDT GmbH & Co. KG, München

ASAP Holding GmbH, Gaimersheim

Audi Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH, Ingolstadt

Auto Bierschneider GmbH, Mühlhausen

Bernd Siegmund GmbH, Oberottmarshausen

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Weiherhammer

b-plus GmbH, Deggendorf

Burnickl Ingenieur GmbH, Velburg

DEHN SE + Co KG, Neumarkt

DUGA Gebäudereinigungs und Dienstleistungs GmbH, Gersthofen

Ehret+Klein GmbH, Starnberg

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH, Grafenrheinfeld

FIT AG, Lupburg

GEMA Gebäudemanagement GmbH & Co. KG, München D

GTG Gummitechnik Wolfgang Bartelt GmbH & Co. KG, Gundelfingen a. d. Donau

Hemmersbach GmbH & Co. KG, Nürnberg

Hitzler Ingenieure, München

IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH, Großbardorf

iteratec GmbH, München

iwis smart connect GmbH, Rieden

Karl Lausser, Heizungsbau- und Sanitär GmbH, Rattiszell

Karlheinz Ilius – Luitpold Apotheke –, Bad Steben

KPS AG, Unterföhring

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG, Rehau

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt

MBFZ toolcraft GmbH, Georgensgmünd

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH/ MMM Group, Planegg

MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH, Nürnberg

MRK Media AG, München

Nabaltec AG, Schwandorf

noris network AG, Nürnberg

Panoramahotel Oberjoch GmbH, Bad Hindelang – Oberjoch

Penzkofer Bau GmbH, Regen

Rausch & Pausch GmbH, Selb

Rhön – Montage Fernmeldebau GmbH, Frammersbach

Riedel Bau GmbH & Co. KG, Schweinfurt

RMR art company GmbH, Bergkirchen

Schmidbaur Unternehmensgruppe GmbH, Eching

Schumacher Packaging GmbH, Ebersdorf

SPARKS GmbH, Ingolstadt

Stadler + Honner Verwaltungs GmbH, Ruhmannsfelden

Teamlog GmbH Spedition und Logistik, Aschaffenburg

TOPTICA Photonics AG, Gräfelfing

YT Industries GmbH, Hausen

Ziegler Holzindustrie GmbH & Co. KG, Plößberg

Zielpuls GmbH, München

ZMT Automotive GmbH & Co. KG, Bruck i.d. Oberpfalz

Weitere Informationen unter https://www.stmwi.bayern.de/service/wettbewerbe/bayerns-best-50/

