„Ab morgen spielen wir Königsklasse. So führen Mittelständler ihre Teams zum Erfolg“

Pflicht kann jeder. Kür nur die Champions. [Suzana Muzic]

Die beste Mannschaftsaufstellung nutzt Ihnen nichts, wenn sie nicht funktioniert. Wenn Sie nicht die richtigen Spieler haben, wenn die Performance nicht stimmt, wenn der Teamspirit nicht trägt, stimmt auch die Leistung nicht – und Sie erreichen Ihre Ziele nicht.

Wer mit seinem Unternehmen morgen „das Spiel gewinnen will“, muss heute eine Top-Mannschaft haben. Deshalb sind Unternehmer gefordert die Fragen nach „ihrer Liga“ und den „passenden Spielern“ clever zu beantworten. In welcher Liga wollen Sie spielen? Welche Mannschaft brauchen Sie zum Siegen? Wen haben Sie dafür schon, wen müssen Sie entwickeln und welche Spieler müssen Sie noch „zukaufen“?

Besonders Unternehmer im Mittelstand brauchen spezielle Lösungen, da sie nicht mal eben „mehrere Millionen hinblättern“ können, um sich die richtigen Leute vom Transfermarkt zuzukaufen. Was hat ein mittelständisches Unternehmen dann noch zu bieten, wenn das Gehalt nicht das Zugpferd ist?

Hinzu kommt: Gerade der Mittelstand ist meist regional-ländlich verankert und kann nicht mit „hippen“ Städten punkten, die die Attraktivität für eine vakante Stelle steigern. Also müssen sich besonders mittelständische Unternehmen um die Entwicklung ihrer Mitarbeiter kümmern.

Suzana Muzic zeigt in ihrem Buch pragmatische Lösungen, mit denen Unternehmer und Führungskräfte die Erfolge ihrer Firmen stabilisieren, Nachwuchskräfte gewinnen und entwickeln können. Es erwarten sie Checklisten, Impulse und praktische Einblicke in verschiedene Branchen. Der Mittelstand muss sich auf seine ureigenen Stärken besinnen, daraus Wege für die Zukunft entwickeln und den Großen die Stirn bieten – mit eigener Handschrift und pfiffigen Lösungen.

Nähere Informationen finden Sie unter www.ab-morgen-königsklasse.de.

Über die Autorin

Suzana Muzic ist Expertin für mittelständische Unternehmen. Als Sparringspartner, Personalentwickler und Prozessbegleiter begleitet sie Inhaber, Geschäftsführer und ihre Führungsteams dabei, ihre unternehmerischen Ziele wirksam zu erreichen.

Die Diplom-Kauffrau mit vielfacher Fach- und Führungserfahrung in der Banken-, IT- und Personalbranche sowie in der Industrie gibt ihren Kunden konsequent Impulse, das Unternehmen strategisch nach vorne zu bringen

