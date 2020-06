Video: Was macht eigentlich ein Firmenhistoriker?

18. Juni 2020

“Wir machen mehr aus Geschichte” – das ist das Motto von Dr. Rainer Lächele, Gründer und Geschäftsführer der D.I.E Firmenhistoriker GmbH. Zusammen mit seinen inzwischen 14 fest angestellten Mitarbeitern wird er vor allem von kleinen und mittelständischen Betrieben, oftmals noch in Familienbesitz, engagiert, um Licht in das Dunkel der eigenen Vergangenheit zu bringen. Doch was genau macht eigentlich ein Firmenhistoriker? Im neuesten Video des #afterLunchTreff des Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) erklärt Dr. Rainer Lächele, welche Vorteile für Unternehmen durch die “Durchforstung” der eigenen Geschichte entstehen, welche Schätze in verstaubten Akten lagern können und welchen Nutzen effektives History Marketing hat:

