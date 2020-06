Video: Über Geld spricht man nicht… oder doch?!

9. Juni 2020

Banken halten sich in Krisenzeiten mit der Kreditvergabe zurück und auch die Corona-Hilfsprogramme der KfW sind endlich – doch wie geht es danach für den deutschen Mittelstand weiter? Im BVMW Afterlunchtreff #42 erfahren Sie, welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten es für KMU gibt. Der Fokus liegt hier auf den Asset-basierten Finanzierungen, die bonitäts- und krisenunabhängig sind. Im Detail: Welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell für den Mittelstand? Wie können Unternehmen in Krisenzeiten finanzieren? Welche Vorteile bieten Asset-basierte Finanzierungen gegenüber klassischen Finanzierungen? Dazu gibt Joachim Haedke, CEO von Finanzierung.com, in folgendem Video Auskunft:

