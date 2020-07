10. Juli 2020

Die Corona-Krise hat für einen plötzlichen Bruch in unserem gewohnten Alltag gesorgt. Und klar ist: Die Welt nach der Krise wird nicht mehr die gleiche wie zuvor sein. Diese Veränderung kann jedoch auch eine Chance darstellen. In diesem #afterLunchTreff des BVMW versucht Werner Seeger, Geschäftsführer von Werner Seeger Management Service, zu zeigen, wie man mit der aktuellen Unsicherheit umgehen kann, was Risiko ist und dass auch Nichtstun ein Risiko darstellen kann:

Informieren Sie andere Unternehmer!

















(Visited 1 times, 1 visits today)