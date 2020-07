Video: Den Grundstein für die digitale Zukunft legen – mit Digitalisierung

13. Juli 2020

Durch die diesjährige Krise haben wir bereits erkannt, wie wichtig Digitalisierung ist– doch was versteht man genau unter dem so allumfassenden Begriff? Was bedeutet er in Bezug auf unsere Unternehmen? Wie schaffen wir ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld? Die Möglichkeiten sind vielfältig, aber womit fangen wir an? Wie fortschrittlich sind wir wirklich schon?

Hans-Joachim Meinert, Geschäftsführer der FRANKENRASTER GmbH, gibt Ihnen in diesem #afterLunchTreff des BVMW Antworten auf diese Fragen und zeigt Ihnen, wie der erste Schritt in Richtung digitales Arbeitsleben aussieht:

Informieren Sie andere Unternehmer!

















