Studie: Leasing voll im Trend

25. Juli 2019

Leasing wird im Mittelstand immer beliebter – so lautet zumindest das Ergebnis einer neuen Studie der abcfinance GmbH und dem Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln. Befragt wurden 550 Unternehmen, von denen bereits 400 Leasingangebote in Anspruch genommen haben. Insgesamt nutzen derzeit rund 70 Prozent der deutschen mittelständischen Unternehmen Leasingangebote, Tendenz steigend. Laut der aktuellen Studie möchten 22 Prozent der Befragten künftig sogar vermehrt auf Leasing setzen.

Überdurchschnittlicher Zuwachs in Bau und Logistik

Generell ist in allen Branchen ein Zuwachs der Leasingbefürworter zu verzeichnen, jedoch besonders in den Bereichen Transport und Logistik sowie Bau. Hierbei ist neben der momentan hohen Auftragslage auch die Entwicklung zur vermehrt reinen Nutzung von Investitionsgütern an Stelle des klassischen Eigentumserwerb zu beobachten. So möchten in der Transport- und Logistikbranche künftig knapp 30 Prozent mehr auf Leasing als Investitionsform setzen. Ihr Leasing-Engagement reduzieren wollen hingegen nur 6 Prozent „Die Gründe, warum sich manche Unternehmen nicht mit Leasing beschäftigen […] sind nicht eindeutig zu benennen und scheinen teilweise aus einer tradierten Grundhaltung zu stammen,“ sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer von der abcfinance GmbH.

Leasing hält diverse Vorteile parat

Leasing bietet mittelständischen Unternehmen unterschiedlichste Vorteile: Leasingverträge enthalten häufig Zusatzleistungen, beispielsweise Wartungs- und Notfallservice. Daneben ist das Leasingmodell liquiditätsschonend, verbessert die Eigenkapitalquote und bietet sowohl bilanzielle als auch steuerliche Vorteile. Zusätzlich sind für die befragten Unternehmen flexible Ratenzahlungsoptionen und die Möglichkeit, geleaste Objekte am Ende der Laufzeit zu erwerben, attraktive Optionen.

Wunsch nach Individualisierung

Neben dem generellen Trend zu mehr Leasing hat sich auch der Anspruch an den Leasinggeber gewandelt, weg von einer reinen Finanzierungsoption. So schätzen Kunden inzwischen insbesondere persönliche Beratung und individuelle Lösungen. Daneben spielen aber auch zusätzliche Serviceleistungen, abseits der reinen Finanzierung, und eine Branchenspezialisierung des Anbieters eine immer wichtigere Rolle. „Bezogen auf die Leasingbranche wird auf absehbare Zeit derjenige Anbieter erfolgreich sein, der für sein spezielles Kundensegment die richtige Mischung aus digitalem Service und exzellenter Beratung bereithält“ so Stephan Ninow.

