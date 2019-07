Neues Kompetenzzentrum unterstützt Mittelstand im Handel

Das neue Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Handel unterstützt ab dem 1. Juli kleine Händler bei der Digitalisierung. Bayerische Unternehmen erhält damit eine neue Anlaufstelle in Regensburg. Weitere Expert Hubs des Zentrums befinden sich in Köln und Berlin. Das Kompetenzzentrum Handel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) bietet gemeinsam mit mehreren Partnern aus der Wissenschaft Workshops und weitere Informationsangebote vor allem für kleine und mittlere Unternehmen der Handelsbranche an. Konsortialleiter ist der Handelsverband Deutschland (HDE), die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels und somit das Sprachrohr der Branche.

Digitalisierung im Handel unbedingt erforderlich

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erklärte anlässlich des Starts: „Die Handelsbranche steht vor einem großen Veränderungsprozess. Ohne Digitalisierung wird es in Zukunft nicht funktionieren. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, auch in Zukunft Innenstädte mit einem bunten Angebot an Händlern und Geschäften zu erhalten.“

Händler können sich bei den Experten des neuen Kompetenzzentrums individuell über Wege zur Digitalisierung ihres Unternehmens informieren. Darüber hinaus sollen vor allem kleine und mittlere Händler zur Förderung der digitalen Transformation in ihren Unternehmen motiviert und praxisnah unterstützt werden.

Partner aus der Wissenschaft

Mit dabei sind Partner aus der Wissenschaft wie ibi research an der Universität Regensburg, das IFH Köln und das EHI Retail Institute. Zusammen verfügen sie über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Einzel-, Groß- und Onlinehandel. Der HDE ermöglicht den wissenschaftlichen Partnern einen direkten Zugang zu den Händlern.

„Der Handel ist ohne Digitalisierung nicht mehr möglich“, sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. „Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen können die Digitalisierung nicht aus eigener Kraft stemmen. Mit dem Kompetenzzentrum unterstützen wir die Branche auf dem Weg in die digitale Zukunft.“

Informations- und Weiterbildungsangebote

Zum deutschlandweiten und kostenfreien Angebot des Zentrums zählen unter anderem Workshops, Unternehmersprechstunden, Podcasts zu aktuellen Handelsthemen, Checklisten und Infomaterialien. Außerdem wird das Kompetenzzentrum Handel mit dem DigitalMobil Handel (DiMo) auf Tour gehen und digitale Lösungen zum Ausprobieren in die Regionen bringen. In Berlin, Regensburg, Köln und Langenfeld wird es Erlebniszentren geben, in denen die Händler digitale Lösungen ausprobieren und testen können.

Netzwerk der Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren wird erweitert

Das neue Zentrum ist Teil der Mittelstand-Digital-Initiative des BMWi und so in ein bereits bestehendes Netzwerk von Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren eingebunden. Durch die vernetzten Zentren wird ein branchenübergreifender Austausch von Fachwissen ermöglicht.

Mehr Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter www.kompetenzzentrumhandel.de und unter www.mittelstand-digital.de.

