Mittelstandsbeirat berät Politik

Ein Beirat aus Vertretern aus dem Mittelstand berät Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu mittelstandspolitischen Themen. Letzte Woche empfing der Bundesminister die Unternehmerinnen und Unternehmer seines neuen Mittelstandsbeirates.

Berater zur Mittelstandspolitik aus der Praxis

„Ich freue mich sehr, mit dem Mittelstandsbeirat ein Gremium aus Unternehmerinnen und Unternehmern zu haben, die mir ungefiltert und ganz konkret von ihren Sorgen und Erfahrungen aus dem praktischen Unternehmensalltag berichten“, so Altmaier. Die Vertreter aus der unternehmerischen Praxis sollen den Chef des Bundeswirtschaftsministeriums bei mittelstandsrelevanten Themen wie Themen Bürokratieabbau, Digitalisierung, Innovationen und Fachkräftesicherung beraten. Sie werden anhand ihrer praktischen Tätigkeit und ihrer fachlichen Erfahrung in mittelstandspolitischen Fragen für diese Aufgabe ausgewählt. Die Mitglieder des Beirates sind keine Lobbyisten oder Vertreter der Verbände, sondern unabhängige Persönlichkeiten, die ausschließlich ihre persönliche Überzeugung vertreten und an keine Weisungen gebunden sind.

„Damit geben sie mir wertvolle Hinweise und Anregungen für eine Mittelstandspolitik, die die richtigen Rahmenbedingungen setzt, damit unsere kleinen und mittleren Unternehmen angesichts der Herausforderungen durch Globalisierung, Digitalisierung und demografischem Wandel wettbewerbsfähig bleiben“, betont Altmaier.

Seit 1956 unterstützt das Mittelstandsgremium die Politik

Der Mittelstandsbeirat berät schon seit 1956 die jeweiligen Bundeswirtschaftsminister zu sämtlichen mittelstandsrelevanten Fragen der Wirtschaftspolitik. Die von Minister Altmaier ernannten Mitglieder des Beirates repräsentieren die Breite und Diversität des modernen Mittelstandes. Die Unternehmerinnen und Unternehmer kommen aus dem klassischen industriellen Mittelstand, aus Handwerk und Dienstleistungen, aus der IT, dem Energiebereich, der Medizintechnik und der Kreativwirtschaft.

Ergänzt wird der unternehmerische Sachverstand durch wissenschaftliche Sachverständige und eine Vertreterin der KfW. Außerdem entsenden die Bundestagsfraktionen jeweils einen Abgeordneten in den Mittelstandsbeirat. Die insgesamt 27 Mitglieder des Mittelstandsbeirates treffen sich in der Regel zweimal im Jahr, um Anregungen zu allgemeinen Fragen des Mittelstandes zu geben. Sie werden üblicherweise jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode benannt.

Die Liste der aktuellen Beiratsmitglieder und Abgeordneten aus den Bundestagsfraktionen finden Sie hier.

