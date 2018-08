Kostenlose Mittelstand 4.0 Schulungen gehen in die nächste Runde

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum bietet Weiterbildung zur Digitalisierung an (Bild: Pixabay)

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Augsburg bietet aktuell neue Schulungen an: Im zweiten Halbjahr 2018 gibt es 20 Schulungen in Augsburg, Nürnberg und München, die wie immer kostenfrei sind. Das Kompetenzzentrum startet nun außerdem mit Themenschulungen in vier ganz neuen Bereichen.

Die Themen der Angebote reichen von neuen digitalen Geschäftsmodellen, über die Produktion in der Industrie 4.0 hin zu spezifischen Fachgebieten wie Data Mining.

Die Schulungen sind immer gezielt auf den Bedarf kleinerer und mittlerer Unternehmen in Bayern ausgerichtet. Bisher wurden sie gut angenommen: die bislang rund 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind durchwegs zufrieden. Die zweite Runde der Schulungen findet nun vor allem ab September statt.

Praxisnahe Inhalte, kompetente Referenten und gute Stimmung

Der Erfolg der Schulungen liegt in der Nähe zu den praktischen Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen. Die Inhalte werden immer mit Praxisbeispielen vermittelt, die im Betriebsalltag tatsächlich relevant sind. Außerdem legen die Teilnehmer selbst Hand an: sie erleben die praktische Anwendung live vor Ort und können neue Technologien gleich ausprobieren.

Dass dies besonders wertvoll ist, meint auch Teilnehmer Pascal Petzoldt, Geschäftsführer der Petzoldt CP-Leuchten GmbH: „Es war wirklich interessant, die Anwendungsszenarien zu sehen. Das technische Setting hat uns den besten Einblick in die spätere Machbarkeit gegeben.“ Auch andere Teilnehmer berichten, dass sie durch die echten Beispiele schnell zu einer realistischen Einschätzung kommen. Außerdem betont Petzoldt: „Die Aufteilung in kleine Gruppen war sehr praktisch, weil wir dadurch mit den Referenten einen direkten Ansprechpartner für unsere Fragen hatten.“ Mit durchschnittlich 12 Personen pro Schulung lernt es sich besonders gut. Hier kann auch der gegenseitige Austausch gut gelingen, denn im Gespräch über konkrete Herausforderungen in den Unternehmen der Teilnehmer entstehen oft die besten Lösungen. Hinzu kommen fachlich kompetente Referenten, ständige Weiterentwicklung und eine gute Stimmung bei den Schulungen.

Die umfangreichen Schulungsunterlagen ermöglichen außerdem eine effektive Nachbereitung gemeinsam mit den Kollegen. „Das muss man wertschätzen: diese komplette Öffnung von Informationen ist nicht selbstverständlich“, so Petzoldt.

Von Grundlagen bis zu spezifischen Themen

Die verschiedenen Inhalte und Lernziele der Schulungen helfen Unternehmen bei allen Schritten auf dem Weg der Digitalisierung. Die Grundlagenschulungen vermitteln Teilnehmern mit wenig Vorwissen, was der digitale Wandel für ein mittelständisches Unternehmen bedeutet und welche Unternehmensziele sie mit Digitalisierung verfolgen können. Vertiefungsschulungen bieten Entscheidungshilfen für Technologien rund um die vier Schwerpunkte des Kompetenzzentrums: digitale Geschäftsmodelle, Produktionsautomatisierung, Logistik 4.0 und Arbeit 4.0. In den Themenschulungen geht es dann um technische Details und die methodische Umsetzung. Hier kommen die vier neuen Schulungen ins Spiel: „Schlanke Prozesse“, „Assistenzsysteme“, „Data Mining“ und das interaktive Training für die papierlose Produktion erweitern das aktuelle Angebot.

Die Referenten thematisieren jedoch nicht nur die Technologien, sondern auch die nötigen Voraussetzungen und Prozesse drumherum. Wann bringt, bei aller Digitalisierungs-Euphorie, der Einsatz einer neuen Technologie tatsächlich einen Mehrwert? Wie entwickelt eine Abteilung eigentlich sinnvoll Ziele? Verändert der digitale Wandel auch Rollen und die Kommunikation im Betrieb, und wie läuft das mit der Mitarbeiterakzeptanz? Auch diese Stolpersteine werden in den Schulungen behandelt.

Zielgruppe und Schulungsorte

Somit bieten die Schulungen allen etwas: der Geschäftsführung, die sich über Zukunftstrends informieren will, der Abteilungsleitung, die Strategien zur Weiterentwicklung ihres Bereichs erarbeitet, sowie Mitarbeitern, die eine aktuelle Technologie beherrschen möchten. Da die Schulungen ständig an den Bedarf der Teilnehmer und die technologischen Entwicklungen angepasst werden, bleiben die Angebote immer aktuell. Bisher werden die Schulungen in Augsburg, Nürnberg und München angeboten. Bald werden die Präsenz-Schulungen auch durch E-Learning für Führungskräfte und Mitarbeiter ergänzt.

Alle Schulungen mit der Möglichkeit zur Anmeldungen finden Sie auf https://kompetenzzentrum-augsburg-digital.de/veranstaltungen.

