Neues Mobilfunkzentrum für Netzausbau

Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer hat letzte Woche gemeinsam mit dem Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Axel Bartelt, den Startschuss für ein neues Mobilfunkzentrum in Regensburg gegeben. Das Zentrum bei der Regierung der Oberpfalz soll die zentrale Anlaufstelle für den Mobilfunkausbau in Bayern werden.

„Die Staatsregierung gestaltet aktiv Bayerns Aufbruch in die Gigabitgesellschaft. Dazu setzen wir unsere Mobilfunkinitiative konsequent um. Das neue Mobilfunkzentrum ist ein zentraler Baustein unserer Initiative“, so Pschierer dazu.

Das Zentrum soll beim Ausbau der Mobilfunknetze weitreichende Unterstützung bieten: „Es wird als bayernweite Beratungs,- Informations- und Förderstelle den Kommunen umfassende Hilfestellungen bei der Durchführung des Bayerischen Mobilfunkförderprogramms geben“, betont Pschierer.

Förderprogramm sieht bessere Abdeckung durch 500 neue Masten vor

Das Ziel des Förderprogramms ist es, 500 neue Maststandorte in bisher unversorgten Gebieten zu errichten und dadurch die Mobilfunkabdeckung deutlich zu verbessern. Dafür stehen 80 Millionen Euro bereit. Das Förderprogramm soll im Herbst starten.

Das Mobilfunkzentrum wird mit zehn neuen Stellen ausgestattet. Es führt im Rahmen des Förderprogramms die Markterkundung durch, berät und unterstützt Gemeinden bei Förderbedingungen und Antragstellung, verwaltet das Online-Antragsportal, hält Vertragsmuster bereit und hilft bei der Kommunikation zwischen den beteiligten Kommunen und Mobilfunkunternehmen.

Die Oberpfalz als digitale Kompetenzregion

„Mit dem bei uns angesiedelten Mobilfunkzentrum entwickelt sich die Regierung der Oberpfalz bei der staatlichen Förderung der Digitalisierung zu einem echten Kompetenzzentrum“, freut sich Regierungspräsident Axel Bartelt. „Bereits seit 2016 sind wir aktiv mit der fachlichen Koordinierung des Förderprogramms Digitalbonus befasst. Das Mobilfunkzentrum bildet nun den nächsten Schritt. Die Bayerische Staatsregierung stellt mit dem Förderprogramm ein wirksames Instrumentarium zur Verfügung, um gemeinsam mit den Kommunen und Mobilfunkbetreibern die Mobilfunkversorgung im Freistaat Bayern zu verbessern.“

Neben dem Förderprogramm für Kommunen umfasst die Mobilfunkinitiative der Bayerischen Staatsregierung eine Förderung für die Ertüchtigung von Masten des Behördlichen Digitalfunks BOS und eine Vereinbarung mit der Mobilfunkwirtschaft, das Netz in Bayern auszubauen. Die Initiative verzeichnet bereits erste Fortschritte: „Allein im ersten Halbjahr wurden rund 50 neue Maststandorte verwirklicht und über 900 bestehende Standorte aufgerüstet. Im Schulterschluss mit Wirtschaft und Kommunen wollen wir so insgesamt 1000 neue Maststandorte bis 2020 in Bayern realisieren“, so Pschierer.

Informieren Sie andere Unternehmer! teilen

mitteilen

e-mail

merken

teilen

rss-feed

teilen

teilen

teilen

teilen

(Visited 1 times, 1 visits today)