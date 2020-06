Insolvenzen als Chance zur Sanierung

29. Juni 2020

In einem aktuellen Artikel der Wirtschaftszeitung erklären ein Unternehmensberater und ein Insolvenzfachanwalt, warum die derzeitige Krise auch bei finanziellen Schwierigkeiten eine Chance ist, sein Unternehmen neu aufzustellen. Holger Abeln, Geschäftsführer der Regensburger Business Institut GmbH und Dr. Rudolf Dobmeier, Fachanwalt für Insolvenzrecht, diskutieren dabei die möglichen Vorteile des so genannten Schutzschirmverfahrens und erklären, wie Unternehmer auch in Krisenzeiten proaktiv handeln können. Die Perspektive auf Insolvenzverfahren müsse sich dabei grundlegend ändern, so die Experten.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier:

RBI_DieWirtschaftszeitung_0626

