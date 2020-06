Video: Facebook Fanpages vs DSGVO

30. Juni 2020

Facebook bleibt für Unternehmen weiterhin eine Baustelle, wenn es um das Thema Datenschutz geht. Nachdem der Europäische Gerichtshof (EUGH) kürzlich für bestimmte Verarbeitungsprozesse eine gemeinsame Verantwortlichkeit festgestellt hat, bietet das Soziale Netzwerk neuerdings auf Druck der deutschen Aufsichtsbehörden die erforderlichen Vereinbarungen für Facebook Insights an. Dennoch müssen auch Betreiber einer Fanpage tätig werden. Welche Probleme gibt es? Was passiert seitens der Aufsichtsbehörden? Was kann ich als Betreiber tun? Und die wichtigste Frage: Ist der Betrieb einer Facebook Fanpage überhaupt datenschutzkonform möglich? Antworten dazu erhalten Sie in diesem Video mit Jakob Schreiber, Externer Datenschutzbeauftragter und Geschäftsführender Gesellschafter der Datenklar GmbH:

