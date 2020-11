Hochwertige und personalisierte Printprodukte für erfolgreiches Offline-Marketing

30. Oktober 2020

Individuelle und hochwertige Printprodukte spielen in vielen Branchen eine wichtige Rolle. Sie informieren über Geschäftsaktivitäten und überzeugen Kunden von Produkten und Leistungen. Kataloge, Flyer und Plakate sind als Ergänzung zu digitalen Marketing-Aktivitäten zu sehen. Oft sind es kreative Papierprodukte, welche die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden erregen und dazu einladen, einen Blick auf die Internetpräsenz eines Unternehmens zu werfen. Print-Produkte sind integraler Bestandteil der Marketing-Strategie. Im Rahmen der Marketing-Attribution ist es meist nur mit qualitativen Kriterien möglich, den Einfluss von Print auf die Gewinnung von Neukunden sowie die Pflege von Bestandskunden zu beurteilen

Das Verschicken einer digitalen Kontaktkarte ersetzt nicht das Ritual, beim ersten Geschäftstermin gegenseitig Visitenkarten auszutauschen. Die Haptik der Visitenkarte, die durch strukturierte Papiere und Lackierungen entsteht, bestimmt über Qualität und Eindruck. Internet-Druckereien, die ein Vollsortiment sowie hochwertige Veredelungen anbieten können, genießen im Wettbewerb um Kunden wertvolle Vorteile. Neben den Standard Druckerzeugnissen werden hochwertige Hartcover mit Auflagen in geringer Stückzahl zunehmend beliebter. Gastronomie- und Eventkunden benötigen viele Printprodukte – vom werbewirksamen Tischaufsteller bis zur Speisekarte. Die B2B Online Druckerei viaprinto beschäftigt sich mit modernen Print-Trends und hat sich auf anspruchsvolle Gastronomie-, Geschäfts- und Gewerbekunden spezialisiert.

Welche Leistungen bieten moderne Online-Druckereien an?

Edle Papiere, brillante Farben und Oberflächenveredelungen sorgen dafür, dass sich eigene Printprodukte von denen der Konkurrenz abheben. Hohe Qualitätsstandards ohne Schwankungen sind im Digitaldruck von besonderer Bedeutung. Die Erwartungshaltung von Unternehmen an eine Online Druckerei ist in den letzten Jahren korrelierend mit dem Fortschritt in der Print-Technik gestiegen. Wer Printprodukte bestellen möchte, erwartet günstige Preise und umfassende Möglichkeiten des Custom Print. Personalisierte Flyer erzeugen mehr Aufmerksamkeit und bewirken eine größere Kundenbindung als einheitliche Standard-Flyer. Jede Zielgruppe bzw. Buyer Persona erwartet eine andere Kundenansprache. Was im Online-Bereich gilt, lässt sich durch Custom Print auch offline umsetzen. Ein umfangreiches Backend mit Rechnungsübersicht, Bestellverfolgung, Hinterlegung der Druckdaten sowie Online-Adressbuch erleichtert Unternehmen die Verwaltung einmaliger sowie wiederkehrender Bestellungen.

Welche Produkte können Geschäfts- und Gewerbekunden online drucken lassen?

Ob Aufkleber, Broschüren, Hardcover, Plakate oder Werbegeschenke – Freiberufler, Selbständige, Gewerbetreibende und Unternehmen können günstig sämtliche Printprodukte online drucken lassen, die sie für ihren Geschäftsalltag sowie im Rahmen der Kommunikation mit Endkunden und Lieferanten benötigen. Die Auflagen lassen sich flexibel gestalten. Vom Einzelexemplar bis zu sechsstelligen Stückzahlen können Geschäfts- und Gewerbekunden Printprodukte bestellen. Ein Vorteil des Online-Drucks liegt in der Vergleichbarkeit von Services und Kosten. Der Trend geht weg vom billigsten Anbieter und hin zu Druckereien, die hohe kommunikative Fähigkeiten sowie Kreativität beweisen. Benötigen Unternehmen originelle und einzigartige Lösungen, erwarten sie, dass ihre Online-Druckerei als engagierter Ansprechpartner mit ausgezeichnetem Fachwissen sowie hohen Problemlösungs-Kompetenzen fungiert.