Florian Volkelt begeistert den Mittelstand

29. Juni 2022

Der Münchener Unternehmer Florian Volkelt hat beim elften Internationalen Speaker Slam mit seiner Rede „Raus aus dem Hamsterrad“ überzeugt und das Publikum bei der Veranstaltung am 24. Juni in Mastershausen (Rheinland-Pfalz) begeistert. Organisiert wird das Event von dem Autor und Redner Hermann Scherer.

Florian Volkelt begeistert das Publikum

Bei dem Wettbewerb treten verschiedene Rednerinnen und Redner an und überzeugen mit einem vierminütigen Vortrag. Florian Volkelt konnte dabei vor allem mit seiner Klarheit punkten. Kernpunkt seiner Rede war, dass die Arbeit den Mitarbeitern Spaß machen muss, weil sie dort die meiste Zeit ihres Alltags verbringen. Sein Satz „Du bist in keinem Schuh so lange wie im Arbeitsschuh“ sorgte für Applaus und brachte das Publikum gleichzeitig zum Nachdenken.

Chefs sind der Schlüssel zur Motivation

Allerdings können die Mitarbeiter nur Spaß an ihrem Job haben, wenn auch die Geschäftsführung Freude hat. Ansonsten kann nicht erwartet werden, dass die Mitarbeiter motiviert arbeiten, so Volkelt. „Die meiste Zeit des Tages sind wir im Job. Also müssen wir im Job glücklich sein. Beim Abendbrot müssen wir der Familie erzählen, wie grandios großartig der heutige Tag war, nicht nur jammern.“

Methode zur Verbesserung der Unternehmenskultur

Florian Volkelt stammt aus der Südwest-Pfalz, wohnt aber seit einigen Jahren in München. Als gelernter Handwerker ist er mittlerweile Sparringspartner und Coach für Unternehmen. Er setzt sich dafür ein, dass Menschen mehr Ruhe und Zeit im Alltag bekommen und dass Mitarbeiter mitdenken und motivierter sind. Dabei verwendet er eine speziell für Handwerk und KMUs entwickelte Methode, mit der er Unternehmen nachhaltig verändern kann. Laut Volkelt fängt alles immer beim Chef an, denn gelungene Führung und Motivation der Mitarbeiter gelingt nur durch eine umfangreiche Planung. Mit seiner Arbeit hat Florian Volkelt bereits zahlreichen Geschäftsführern aus unterschiedlichen Bereichen geholfen, ihre Probleme zu lösen.